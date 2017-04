PREVISIONI METEO PASQUA/ Da domani scatta l'allarme temporali (Ultime notizie oggi, 10 aprile 2017)

Previsioni meteo Pasqua, Foto La Presse

ALLERTA METEO PASQUA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: DOMANI TORNANO I TEMPORALI, RISCHIO GRANDINATE (OGGI, 10 APRILE 2017) - Nella giornata di domani, martedì 11 aprile 2017, potrebbero esserci dei temporali e si rischia di vedere anche delle grandinate. Dal nord Europa sta arrivando un'ondata di gelo che sicuramente sarà breve e passeggerà, ma che interesserà tutto il nostro paese. Non dovrebbero esserci grossi problemi, ma il sole visto questi giorni potrebbe venir meno per fare spazio a pioggia, calo delle temperature e anche grandinate. Di certo non sarà una cosa di diversi giorni anche se il fine settimana lungo della Santa Pasqua potrebbe essere a rischio con il tempo che non sarà stabile lungo l'arco di tutta la settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani però i temporali e le eventuali grandinate saranno circostanziate al centro-nord del nostro paese, con il sud che invece potrebbe essere colpito da pioggia magari nel mezzo della settimana.

ALLERTA METEO PASQUA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SOLE SU TUTTO IL PAESE (OGGI, 10 APRILE 2017) - Su tutto il paese oggi, lunedì 10 aprile 2017, sarà una giornata di bel tempo, sole e schiarite. Non dovrebbero esserci precipitazioni se si esclude qualche situazione di alterazione nel pomeriggio nelle alte Marche. Le temperature sono tutte destinate a salire con le minime che saranno attorno ai nove gradi di Aosta e agli otto di Potenza. Le massime invece gireranno attorno ai ventisette gradi di Bolzano e ai venticinque di Bologna. Le correnti, e di conseguenza anche i venti, tireranno da nord verso sud-est anche se questo non dovrebbe rappresentare un problema in nessun modo. La situazione comunque dovrebbe essere stabile e chi avrà la possibilità di andare al mare potrà anche improvvisare il primo bagno stagionale se già non l'ha fatto nel weekend. Attenzione però perché è previsto un fine settimana di Pasqua come al solito con tempo incerto e non grandi soddisfazioni dal punto di vista climatico.

© Riproduzione Riservata.