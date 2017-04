SCOPRE CHE IL MARITO È MORTO, MA TERMINA IL TG/ Video, giornalista fa finta di niente dopo la notizia shock

Supreet Kaur (da Youtube)

SCOPRE CHE IL MARITO È MORTO, MA TERMINA IL TG: VIDEO. GIORNALISTA RESTA AL SUO POSTO DOPO LA NOTIZIA SHOCK - Una giornalista indiana ha appreso la notizia della morte del marito mentre conduceva in diretta il notiziario, ma ha portato a termine la trasmissione, nonostante lo shock. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Pti. L'annunciatrice della tv privata IBC24 dello Stato di Chhattisgarh è Supreet Kaur: il suo comportamento ha suscitato solidarietà e consenso nell'opinione pubblica. Ma ha anche spinto il governatore dello Stato, Raman Singh, a incontrarla per lodarne la professionalità, che ha anteposto al dramma familiare tremendo. Durante il notiziario del mattino le viene comunicata la notizia della morte del marito in un incidente stradale, ma non lascia la trasmissione del canale in cui lavora da otto anni. Anshuman Sharma, responsabile dell'informazione di IBC24, ha precisato che sullo schermo era apparsa la "breaking news" di un incidente stradale in cui erano morte tre persone vicino a Mahasamund. La giornalista stava conducendo il tg del mattino in quel momento, quindi è entrato un collaboratore dell'emittente in diretta dal luogo dell'incidente: ha descritto il veicolo e i passeggeri deceduti, senza darne l'identità, ma la giornalista ha intuito che suo marito Harshad Gawde era coinvolto nell'incidente e che era morto. Nonostante il dolore per la drammatica perdita, la giornalista è rimasta al suo posto, terminando in dieci minuti la lettura delle notizie. Al termine della trasmissione ha telefonato al collaboratore per avere conferma della morte di suo marito: solo in quel momento si è lasciata andare alle lacrime.

© Riproduzione Riservata.