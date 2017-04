Sciopero oggi / Trasporto pubblico locale da Bolzano a Bari: info e orari (ultime notizie 10 aprile 2017)

Sciopero oggi, trasporto pubblico locale (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 10 APRILE 2017) - Sciopero oggi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in varie regioni italiane. I pendolari potranno subire disagi a causa delle proteste dei lavoratori: il servizio potrà essere interrotto o potranno verificarsi ritardi durante gli orari dell'agitazione. Uno sciopero oggi è stato indetto a Bari dai dipendenti dell'azienda Amtab SpA. I lavoratori incroceranno le braccia con le seguenti modalità: 00.00-05.30, 08.30-12.30 e 15.30 fine servizio. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Cisas, Confail. Ancora il trasporto pubblico locale è oggetto di uno sciopero oggi in Calabria. Si fermeranno i dipendenti dell'azienda Autolinee Romano Regionali SpA, F.lli Romano SpA. Queste sono le modalità con le quali sarà attuata la protesta: 00.00-05.00, 08.00-18.00 e 21.00-00.00. Si tratta di uno sciopero di rilevanza aziendale che è stato indetto dai sindacati Uil-Trasporti, Faisa-Cisal.

Sciopero oggi di 8 ore con modalità aziendali anche in Basilicata. A protestare sono i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale delle aziende Cotrab, Autoservizi Moretti, Autolinee Sam, Sita Sud Srl, Autolinee Moretti e Tenore, Autolinee Liscio, Trotta Bus, Autolinee Grassani e Garofalo, Autolinee Manieri Lines, Autolinee Nolè. Sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil ad indire questa agitazione. Infine sciopero oggi anche a Bolzano dove si fermano i lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico locale Sasa SpA. La protesta sarà attuata dalle ore 17.00 alle ore 21.00. L'agitazione è stata indetta dal sindacato Orsa.

© Riproduzione Riservata.