TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.1M in Oklahoma (10 aprile 2017, ora 1:15)

TERREMOTO OGGI INGV, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 3.1M IN OKLAHOMA (10 APRILE 2017) - Questo lunedì, 10 aprile 2017, inizia con un importante sisma nel mondo. Alle 00:08 è stato colpito infatti Oklahoma da una scossa di 3.1M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 36.90 e longitudine 98.11, ipocentro a 13 km di profondità. L'episodio tellurico precedente riguarda invece l'isola offshore Valparaiso, nel Cile, che è stata colita da un sisma di 3.0M alle 23:05. L'epicentro è stato individuato dai sismografi internazionali a latitudine 32.74 e longitudine 71.58, ipocentro a 34 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo movimento del sottosuolo riguarda la serata di ieri, quando Fiordimonte, in provincia di Macerata, è stata colpita da un sisma di 3.2M. Il Centro Nazionale Terremoti ha rilevato l'epicentro a latitudine 43.02 e longitudine 13.12, ipoecentro ad 8 km di profondità. Interessate anche Fiastra, Acquacanina, Pievebovigliana, Pieve Torina, Ussita, Bolognola, Visso, Muccia e Monte Cavallo, Comuni entro un raggio di 10 km dal punto colpito e quindi all'interno della zona critica.

TERREMOTO OGGI INGV, ULTIME SCOSSE E METEO: NUVOLE AL NORD, ACQUAZZONI SU ALPI E APPENNINO (10 APRILE 2017) - Continua l'alta pressione in Italia, che ha portato una ventata di bel tempo nel nostro Paese. Temperature ancora in rialzo, che presenteranno un clima tipico di maggio. Il bollettino metereologico prevede tuttavia la presenza di alcuni acquazzoni sparsi su Appennino e Alpi nella fascia pomeridiana. Episodi isolati che non comprometteranno la situazione al Nord. Nuvole al mattino, invece, in Sicilia, mentre il sole sarà presente nelle restanti regioni italiane. Solo alcune nubi e brevi rovesci nelle zone montuose, che potrebbero spingersi verso il Nord Italia nella fascia notturna. Le previsioni di Meteo.it rivlano inoltre che l'Alto Adige potrebbe essere colpito da lievi piogge. Peggioramento atteso invece già da martedì, con conseguenze nel resto della settimana. Per riavere il bel tempo si dovrà attendere il prossimo fine settimana.

