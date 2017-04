ANZIANO INCAPRETTATO/ Terracina, fermata coppia diabolica di conviventi: ucciso per denaro? (Ultime notizie)

Anziano incaprettato, Carabinieri (Foto LaPresse)

ANZIANO INCAPRETTATO A TERRACINA: FERMATA UNA COPPIA DI CONVIVENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 APRILE 2017) - Svolta nel caso dell'anziano incaprettato trovato morto nelle campagne di Terracina lo scorso 24 marzo. Dopo tre settimane di indagini, come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri hanno fermato una coppia di conviventi: si tratta di un 35enne residente a Fondi e della sua compagna, una 24enne di origini romene. Secondo gli inquirenti la coppia avrebbe rapito, derubato e ucciso l'82enne Salvatore Esposito, sarto militare di Roma. Inizialmente, proprio per le condizioni in cui era stato ritrovato il cadavere dell'anziano, si era pensato a un omicidio compiuto con modalità mafiose. Poi le indagini dei carabinieri hanno portato alla coppia di conviventi, presunti responsabili del delitto. Per i due l'accusa è di aver ucciso l'82enne per soldi. Questa la ricostruzione delle ultime ore di vita di Salvatore Esposito in base a quanto emerso dalle indagini: il sarto avrebbe incontrato a Latina la coppia e sarebbe stato sequestrato e portato in un appartamento dove sarebbe morto.

Il 35enne e la 24enne gli avrebbero rubato il libretto degli assegni e i bancomat e avrebbero fatto prelievi a Latina e spese in un centro commerciale di Formia. Poi la coppia avrebbe anche tentato di depositare due assegni da 25mila euro ciascuno in una banca di Fondi falsificando la firma della vittima. Salvatore Esposito, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe morto il 22 marzo "per asfissia meccanica violenta" e sarebbe stato abbandonato il 24 marzo a La Fiora, una zona isolata di Terracina, dove è stato trovato. I conviventi sono stati portati nelle carceri di Latina e a Rebibbia, dopo essere stati fermati in esecuzione di due decreti emessi con l'accusa di omicidio, sequestro, rapina, falsificazione di titoli di credito e indebita utilizzazione di carte di credito e di pagamento.

