ATTENTATO AEROPORTO MOSCA?/ Ultime notizie, fumo nero: incidente o nuovo attacco terroristico?

ATTENTATO AEROPORTO MOSCA? FUMO NERO: INCIDENTE O NUOVO ATTACCO TERRORISTICO? - Nuovo attentato in Russia? Le notizie sono frammentarie, ma preoccupano: è stato avvistato del fumo nero all'aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca oggi. L'indiscrezione è stata lanciata da un fotografo di Reuters, che ha visto del fumo nero alzarsi da una parte del campo d'aviazione, quella dove sono parcheggiati gli aerei. Dopo l'attentato di San Pietroburgo, il timore di un nuovo attacco terroristico è alto in Russia. Questa volta nel mirino potrebbe essere stata presa Mosca, ma non è ovviamente da escludere che si si tratti solo di un incidente. Oggi pomeriggio il Segretario di Stato americano Rex Tillerson è atterrato proprio all'aeroporto Vnukovo di Mosca per cominciare la sua visita, ma il fotografo ha precisato che quando ha avvistato il fumo nero l'aereo di Tillerson doveva ancora atterrare. Nessun commento da parte dei funzionari dell'aeroporto. Non si esclude l'ipotesi di un falso allarme: stando a quanto riportato da ForexLive, potrebbero aver preso fuoco erba e rifiuti al di fuori del perimetro dell'aeroporto. Seguiranno, dunque, aggiornamenti per fare chiarezza su questa oscura vicenda.

