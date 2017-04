Autostrade/ Traffico a Pasqua, bollettino viabilità: pronti per l'esodo (ultime notizie, oggi 11 aprile 2017)

Traffico Pasqua, bollettino autostrade, Foto La Presse

TRAFFICO PASQUA, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 APRILE 2017). ATTENZIONE ALL'ESODO - Siamo ormai vicini al weekend di Pasqua che porterà sicuramente a delle situazioni piuttosto complicate sulle autostrade italiane. Questo perché in molti sfrutteranno queste prime giornate di bel tempo per andare a passare alcuni giorni in famiglia o con gli amici. Si parte infatti verso le località di mare e quindi i tratti autostradali che si avvicinano ai luoghi di mare saranno invase dal traffico soprattutto la mattina di sabato quando ci sarà una sorta di esodo. In molti infatti sfrutteranno un weekend lungo che partirà sabato e terminerà martedì mattina. C'è quindi da temere anche un controesodo nella giornata di lunedì quando nel tardo pomeriggio si tornerà a casa per prepararsi a un martedì in cui si tornerà a lavoro. Staremo a vedere quali saranno le condizioni meteorologiche con il termometro che dovrebbe salire e il cielo potrebbe essere sgombro da nubi e preoccupazioni dovute alle solite precipitazioni che accompagnano spesso soprattutto Pasquetta.

TRAFFICO PASQUA, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A1 FIRENZE-ROMA - Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'A1 Firenze-Roma. Il tutto è stato segnalato dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che sottolinea come al chilometro 335.8 direzione Napoli ci sia stato traffico tra Incisa-Reggello e Valdarno. Il tutto è stato condizionato dal ripristino dell'incidente con la decisione però di non chiudere il tratto, visto che i lavori si sono potuti svolgere in tranquillità anche senza dover interrompere il traffico. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi, martedì 11 aprile 2017, e se la situazione sarà ancora preoccupante oppure si potrà tornare a circolare con tranquillità, senza temere che il traffico possa creare disagio. Sarà comunque consigliabile controllare il portale delle autostrade che è aggiornato in tempo reale e darà notizie anche su questa situazione.

© Riproduzione Riservata.