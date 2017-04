BUONA PASQUA 2017/ Auguri, frasi, sms, biglietti, ricette ed eventi: è caccia "all'uovo"

Frasi auguri di Buona Pasqua 2017, immagini, eventi ed sms

BUONA PASQUA 2017, AUGURI, FRASI, SMSM, BIGLIETTI, RICETTE ED EVENTI: LA CACCIA "ALL'UOVO" - Conto alla rovescia per Pasqua 2017 ed anche per mettere a punto tutti i preparativi. In una festa così corale, saranno infatti numerose le famiglie ad allungare di molto la tavolata, in previsione dell'arrivo di ospiti e parenti. La decorazione della tavola è uno dei must di chi vuole aprire la porta di casa ai propri cari, dal più piccolo dettaglio come la decorazione della tovaglia fino ai segnaposto, i centrotavola e tutto l'occorrente. Al centro ovviamente i bambini, che in una giornata come questa, ci si augura di bel tempo, vorranno stare all'aria aperta. Cosa fare quindi per tenerli impegnati ed evitare che prendano di mira i ninnoli preziosi della nonna o la pipa del nonno? La caccia al tesoro è uno dei giochi cult più gettonati, legati tra l'altro alla tradizione pasquale. I più piccoli si potranno divertire infatti nel decorare le uova sode con i colori naturali, a cui apporre facce buffe e brillantini, a seconda dei gusti e delle esigenze. Le mamme e le nonne più premurose avranno già preparato gli ingredienti base ed allora via, a nascondere le uova per fare divertire nipotini e pronipoti, in modo che i grandi si possano concedere un buon bicchiere di mirto o una partita a carte.

BUONA PASQUA 2017: FRASI AUGURI, IMMAGINI, SMS, BIGLIETTI E RICETTE. NATALE CON I TUOI, PASQUA... PURE! - La Pasqua è associata alle classiche uova di cioccolato, ma gli italiani pensano anche alla grigliata di Pasquetta o ai picnic. È quanto emerso da un'indagine di DoveConviene, la piattaforma digitale con cui gli italiani si informano e programmano gli acquisti. Come si preparano gli italiani alla Pasqua? L'associazione principale resta quella con le uova di cioccolato (51%), ma nel 19% viene associata alla grigliata o ai picnic. Altri simboli classici come la colomba stanno perdendo posizioni. Il sondaggio ha, però, evidenziato anche che l'87% degli italiani comprerà un dolce pasquale, artigianale o confezionato che sia. Ma ora stanno più attenti al prezzo e quindi alla ricerca dell'offerta migliore, che avviene per lo più online (74%). Gli acquisti, però, avverranno quasi totalmente nei negozi (86%). A Pasqua sono importanti anche gli elementi decorativi per i pranzi organizzati a casa, del resto solo il 9% degli italiani prevede di andare al ristorante e il 5% a casa di amici. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? In realtà l'81% trascorrerà questa ricorrenza in famiglia.

BUONA PASQUA 2017, AUGURI, FRASI, SMSM, BIGLIETTI, RICETTE ED EVENTI: BOLOGNA IN FESTA, COSA FARE? - Il bollettino metereologico promette nuvole e piogge deboli in alcune delle regioni d'Italia. Si potrà davvero dire, dunque, Buona Pasqua 2017? Se da un lato la prospettiva di una scampagnata ha fatto gola a molti, dall'altro l'idea di stare al chiuso non deve per forza comportare musi lunghi e tensioni. Sono tante le città che offriranno eventi particolari in occasione delle feste pasquali, come per esempio Bologna. La città più goliardica d'Italia non può che prevedere divertimenti e istruzione, dalla proiezione de Il mago di Oz, il film di Victor Fleming, che interesserà il giorno di Pasqua e che è previsto a partire dalle 16:00 in Cineteca, fino alle aperture straordinarie dei musei cittadinni. Gli amanti dell'arte potranno infatti assistere alla Pasqua Docshow organizzata dal Numa, così come ammirare le opere del Museo Civico Archeologico, aperto dalle 10 alle 18:30, o del Palazzo Pepoli, che aprirà i battenti dalle 10 fino alle 18.

© Riproduzione Riservata.