Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

CARLOTTA PORTIERI, RAGAZZA ITALIANA PRECIPITA DA UN GRATTACIELO IN CINA: QUALCUNO L'HA SPINTA? - Resta avvolta dal mistero la morte di Carlotta Portieri, 27enne di Adria precipitata dal 19esimo piano del grattacielo in cui abitava a Chengdu, in Cina, dove si trovava in qualità di insegnante di lingua italiana. Come riportato da Il Corriere del Veneto, la giovane donna è stata ritrovata esanime dal fidanzato 36enne Stefano Sagredin, adriese come lei e attivista del comitato ambientalista impegnato contro la Coimpo. Non è ancora chiaro alle autorità cinesi, che stanno portando avanti le indagini con il supporto del consolato italiano, se Carlotta sia morta in seguito ad un tragico incidente o se invece sia stata spinta e uccisa da qualcuno. Ed è proprio il fidanzato la persona che negli ultimi giorni è stata oggetto delle attenzioni da parte degli inquirenti, che ieri lo hanno a lungo interrogato in quel di Chengdu. Spetterà a lui cercare di fornire informazioni importanti sugli ultimi istanti di vita della fidanzata: Carlotta Portieri è morta per una fatalità o qualcuno l'ha uccisa?

CARLOTTA PORTIERI, RAGAZZA ITALIANA PRECIPITA DA UN GRATTACIELO IN CINA: A LUGLIO SAREBBE TORNATA IN ITALIA -Carlotta Portieri, la ragazza di Adria morta in Cina dopo essere precipitata dal 19esimo piano del palazzo in cui risiedeva a Chengdu, sarebbe dovuta rientrare in Italia il prossimo luglio. A dirlo è stato il papà 60enne, Andrea Portieri, che a Il Corriere del Veneto ha dichiarato:"Dopo circa un anno e mezzo di permanenza in Cina ad insegnare italiano, Carlotta era rientrata in Italia lo scorso febbraio per poi ripartire. Doveva ritornare in famiglia a luglio". Dopo aver ottenuto il diploma di liceo classico, Carlotta Portieri si era laureata nel 2014 all’università Ca’ Foscari di Venezia in Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell’Asia e dell’Africa Mediterranea con una tesi dal titolo "Internazionalizzazione e performance d’impresa nei mercati emergenti: il caso del settore della ceramica italiana in Cina". A piangere la sua scomparsa, oltre al papà Andrea (ex assessore ad Adria) e alla mamma Paola Biolcati (insegnante pensionata) sono anche i fratelli Nicolò e Camilla.

