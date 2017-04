DUE FESTE PER RATZINGER/ E Papa Francesco è contrario: la bufala di Panorama è incredibile, ecco perchè

Joseph Ratzinger (Foto: LaPresse)

DUE FESTE DI COMPLEANNO PER RATZINGER? DOPPIO EVENTO IL 14 APRILE, MA È UNA BUFALA: È IL VENERDÌ SANTO - Una bufera per una grande festa in Vaticano: il caso è scoppiato dopo la notizia lanciata da Panorama, secondo cui per il compleanno di Joseph Ratzinger sarebbe stati organizzati due appuntamenti pubblici. L'ex pontefice compirà novant'anni il 16 aprile, ma la Santa Sede avrebbe organizzato due feste per il 14 aprile: la prima alla Cappella Sistina, la seconda con Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Il Faro di Roma ha smentito la notizia, giudicandola una delle bufale del settimanale della Mondadori. Dopo averla inserita nel catalogo delle fake news, ha spiegato che si tratta di una notizia infondata, perché il prossimo 14 aprile cade di Venerdì Santo, giorno nel quale la Chiesa cattolica ricorda la passione e la morte di Gesù in croce.

Il portale ha poi rincarato la dose di accuse, spiegando che non sarebbe neppure possibile celebrare una messa di ringraziamento, visto che in quel giorno sono vietate le celebrazioni eucaristiche. Come se ciò non bastasse, sono state prodotte altre dimostrazioni alla tesi: per il «mega incontro augurale con invitati da tutto il mondo» non potrebbe neppure essere organizzato un gustoso buffet, visto che si tratta di un giorno, insieme al mercoledì delle Ceneri, in cui la Chiesa cattolica prescrive astinenza dalle carni e dai cibi gustosi, quindi digiuno. Nessuna eccezione, dunque, per Joseph Ratzinger, nonostante l'importante traguardo che si appresta a raggiungere.

