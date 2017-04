Emanuele Morganti (immagine d'archivio)

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: SALE A TRE IL NUMERO DELLE PERSONE FERMATE (11 APRILE 2017) - Proseguono le indagini sulla morte di Emanuele Morganti, con nuovi sviluppi nelle ultime ore. Rimane confermata l'iscrizione di nove persone sul registro degli indagati, ma una terza è stata arrestata ieri sera. Si tratta di Michel Fortuna, che si unisce quindi a Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, i due fratellastri che secondo gli inquirenti sarebbero fra i principali attori dell'omicidio. Del 24enne si erano perse le tracce subito dopo l'aggressione a Emanuele Morganti, ma è stato trovato dalle autorità a casa di un parente di Frosinone. Secondo le ultime rivelazioni, spiega Il Fatto Quotidiano, a carico di Michel Fortuna ci sarebbero prove gravi che confermano la sua conlpevolezza. Il fermo sarebbe stato inoltre d'obbligo proprio a causa della natura violenta della morte di Emanuele Morganti e dal rischio che Michel Fortuna cercasse di fuggire o di inquinare le prove.

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: ARRESTATO MICHEL FORTUNA. HA PRESO PARTE ALL'OMICIDIO? (11 APRILE 2017) - Nel mirino degli inquirenti anche Franco Castagnacci, il padre di Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, così come i quattro buttafuori del Mirò Club di Alatri. Al padre dei fratellastri ed a questi ultimi quattro per ora è stata contestata dagli inquirenti solo la rissa, mentre per Palmisani e Castagnacci rimane valida l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il ruolo dei buttafuori sarebbe stato infatti significativo, dato che avrebbero prelevato Emanuele Morganti all'interno del locale, dopo averlo riempito di botte. Un'azione violenta che è stata ripetuta anche all'esterno mediante l'uso di un manganello. Due testimoni avrebbero invece indicato Michel Fortuna come uno dei componenti che hanno dato vita alla caccia all'uomo. La convinzione di Giuseppe De Falco, il Procuratore preposto al caso, è che Fortuna abbia preso parte anche al pestaggio di Emanuele Morganti e che abbia avuto un ruolo significativo nelle diverse fasi della brutale aggressione.

