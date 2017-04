GABRIELE DEL GRANDE/ Giornalista italiano fermato in Turchia: verrà espulso entro due giorni (ultime notizie)

Giornalista espulso dalla Turchia (LaPresse)

GABRIELE DEL GRANDE, GIORNALISTA ITALIANO FERMATO IN TURCHIA: A BREVE L’ESPULSIONE (OGGI 11 APRILE 2017) - Gabriele Del Grande è stato fermato in Turchia mentre stava realizzando un reportage sulla crisi siriana e le migrazioni tra Ankara e Damasco: è un giornalista free lance italiano che nelle ultime ore non se la sta passando certamente bene visto che è stato bloccato dalle forze dell’ordine turche e ora rischia l’espulsione nelle prossime 48 ore. Lo si apprende questa mattina da fonti diplomatiche italiane che riportano la condizione del giornalista e documentarista italiano in mano alle autorità turche che hanno irrigidito i controlli in quell’area caldamente sconsigliata per qualsiasi connazionale anche dalla stessa unità di crisi della Farnesina. Pare, ma non è ancora stato verificato appieno, che Gabriele Del Grande possedesse un tesserino regolare da giornalista ma non le ulteriori documentazioni e autorizzazioni che oggi sono richieste nelle aree di confine tra Siria e Turchia e per questo motivo sia stato bloccato dalla giornata di ieri fino ancora in queste ore in attesa dell’espulsione.

GABRIELE DEL GRANDE, GIORNALISTA ITALIANO FERMATO IN TURCHIA: SI TROVAVA AL CONFINE CON LA SIRIA (OGGI 11 APRILE 2017) - Il giornalista italiano che verrà espulso dalla Turchia nelle prossime ore si trovava come detto al confine con la Siria per realizzare alcuni reportage e interviste per il suo nuovo libro che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Non era la prima volta che si trovava in territorio di guerra vicino al conflitto di tensione con la Siria, l’Isis e i ribelli anti-Assad: famoso e pluripremiato era stato qualche anno fa il suo documentario “Io sto con la sposa” in cui Del Grande raccontava il viaggio di alcuni profughi siriani e palestinesi verso la Svezia e l’Italia con la copertura formale di un corteo nuziale. Crisi migratorie, immigrazione, guerra in Siria e rapporto con la Turchia, questi i temi che il giornalista spesso affrontava anche per il suo blog Fortress Europe e non è ancora chiaro in che zona e quale indagine stava tenendo quando è stato bloccato dalle autorità turche. I controlli di Ankara si sono inaspriti e già tanti reporter sono stati bloccati specie dopo il tentato e fallito golpe contro Erdogan dello scorso 15 luglio, con la stampa che non è ancora vista con buona luce dal presidente in condizione di simil-regime.

