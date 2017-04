IGOR VACLAVIC, Immagine d'archivio (LaPresse)

IGOR VACLAVIC, IGOR IL RUSSO: SI CERCA ANCHE FRA PADOVA, ROVIGO E VERONA (ULTIME NOTIZIE) - E' serrata la caccia a Igor Vaclavic, conosciuto anche con il nome di Igor il russo e Ezechiele Norberto Feher. Sarebbero tante in realtà le false identità che il criminale ha usato in questi anni, e che nelle prossime ore potrebbe essere catturato dalle autorità. Le unità di Carabinieri e Polizia stanno lavorando senza sosta per perlustrare a fondo la palude fra il bolognese e il ferrarse, oltre che al basso vicentino. Nelle ultime ore, sottolinea una notizia Ansa, sarebbe stato trovato anche un giaciglio di Igor Vaclavic, formalmente indagato da ieri per l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri. Gli inquirenti stanno scandagliando anche il profilo Facebook del criminale, compreso quello dell'alias Ezechiele, dove sarebbe presente anche una foto con don Antonio Bentivoglio, "un grande amico", scrive nel post e cappellano del carcere dell'Arginone.

IGOR VACLAVIC, IGOR IL RUSSO: SI CERCA ANCHE FRA PADOVA, ROVIGO E VERONA (ULTIME NOTIZIE) - E' proprio grazie a quanto sta emergendo dai suoi profili social che gli inquirenti hanno potuto confermare come Igor Vaclavic e Ezechiele Norberto Feher siano la stessa persona. Il criminale, di origine serba e non russa come dichiarato inizialmente, è stato infatti detenuto presso l'Arginone, dove avrebbe conosciuto don Bentivoglio. In particolare, le autorità stanno perlustrano il confine fra Rovigo, Verona e Padova, oltre che alle campagne in cui è stato avvistato l'ultima volta, prima che abbandonasse il fiorino a causa del posto di blocco delle forze dell'ordine. Si potrebbe quindi essere nascosto in questi luoghi, nel caso in cui la sua presenza nel ferrarese fosse attribuibile ad un transito verso le regioni del Nord Italia. Nella giornata di ieri è emerso inoltre un testimone, Alessandro Colombiani, aggredito nel 2015 dalla banda di cui faceva parte Igor Vaclavic. In tutto si tratterebbe di tre persone, compreso il serbo, già conosciute alle autorità. I due complici, infatti, sono ancora detenuti in carcere grazie alla condanna all'ergastolo. Alessandro Colombiani ha descritto a CorriereTv quanto vissuto due anni fa, il terrore e l'aggressione, la freddezza con cui i criminali "continuavano a bastonare, senza pietà e senza dire una parola".

