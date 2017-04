Immagini di repertorio

INCIDENTE MILANO-VARESE: GAZZADA SCHIANNO, TRAFFICO IN TILT - Dopo l'incidente sulla Milano-Varese che ha visto un treno travolgere un furgone che era rimasto incastrato sui binari della stazione Gazzada Schianno, il traffico ferroviario è andato letteralmente in tilt. In una nota, Trenord ha fatto sapere che "a causa dell’urto tra un camion e un treno nei pressi della stazione di Gazzada, sono previsti ritardi fino a 120 minuti, limitazioni e variazioni". Come riferito dall'edizione meneghina online de Il Corriere della Sera, nella mattinata odierna la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata a lungo, così come tante sono state le corse che hanno subito cancellazioni e ritardi. Dalle ore 10.40 di oggi, martedì 11 aprile sono comunque disponibili, a Gallarate, due autobus pronti a svolgere un servizio di collegamento straordinario tra le stazioni di Gallarate e Varese. L'incidente avvenuto oggi sulla Milano-Varese, ad ogni modo, non è una novità: lo scorso settembre, sempre a Gazzada Schianno, un camion rimase bloccato fra le sbarre del passaggio a livello e fu investito da un treno.

INCIDENTE MILANO-VARESE: GAZZADA SCHIANNO, FURGONE TRAVOLTO SUI BINARI - Traffico ferroviario in tilt dopo l'incidente verificatosi sulla linea Milano-Varese, dove un convoglio Trenord ha travolto un camion rimasto incastrato nei binari nella stazione di Gazzada Schianno. Come riportato dalla versione online de Il Corriere della Sera, il macchinista del treno protagonista dell'impatto, avvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Trovatosi il furgone davanti senza preavviso, il macchinista ha frenato bruscamente ma ha comunque centrato il camion, che in quel momento era fermo tra le barriere del passaggio a livello di via per Morazzone. A quel punto la velocità del treno ha fatto sì che il furgone venisse trascinato per circa 150 metri fino alla stazione di Gazzada Schianno, con la motrice che è rimasta ribaltata sulla strada ferrata. Fortuna ha voluto che nell'incidente non sia rimasto coinvolto alcun ferito, come appurato dal personale del 118 e dei vigili del fuoco recatosi prontamente sul posto. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere dal convoglio e fatti salire su un autobus che li ha portati a destinazione.

