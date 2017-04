INCIDENTE STRADALE / Firenze: scontro auto-tir, morto camionista (Ultime notizie oggi, 11 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE FIRENZE: CAMIONISTA MUORE IN SCONTRO AUTO-TIR (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 APRILE 2017) - Ancora morti sulle autostrade. Un camionista è deceduto in un incidente stradale che si è verificato ieri sull'A1 tra Firenze sud e Valdarno in direzione Roma. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa lo scontro tra un tir e un'automobile è avvenuto nel tardo pomeriggio. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto il mezzo pesante ha urtato il new jersey centrale spostandolo sulla corsia di sorpasso nord e si è messo di traverso occupando tutta la carreggiata sud. Nell'incidente stradale è rimasta coinvolta anche una macchina. Oltre al decesso del camionista il bilancio di questo indicente è di altre due persone che sarebbero rimaste ferite. In seguito all'incidente stradale sono state registrate code fino a 9 km. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada.

Anche in direzione nord, nello stesso tratto di autostrada si sono verificati problemi al traffico a causa di un altro incidente. A tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade e autostrade è sempre raccomandata massima prudenza alla guida: prima di mettersi al volante il mezzo è bene controllare che il mezzo sia in perfette condizioni. Chi guida deve poi essere in buone condizioni fisiche e deve rispettare, per evitare possibili incidenti, le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

