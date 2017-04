OVERBOOKING/ Video, ‘estratto a sorte’ per scendere viene trascinato con la forza

Overbooking in aereo (LaPresse)

OVERBOOKING, GIÙ DALL’AEREO? NON CI STA E VIENE TRASCINATO A FORZA: IL VIDEO CHOC - È choc su un volo della United Airlines Usa: aereo in overbooking per errore della compagnia aerea (ha venduto più biglietti dei posti disponibili), viene scelto a sorte un passeggero da far scendere che però comprensibilmente si rifiuta e viene a quel punto immobilizzato (ancora non è chiaro se con un colpo al volto o con una scarica elettrica) e fatto scendere tra lo choc degli altri passeggeri. Non è un film e non è neanche una candid camera, ma è quanto avvenuto davvero negli scorsi giorni su un volo Chicago-Lousville: il video diventato virale in pochissimo tempo è stato girato da una passeggera che ha voluto anche commentare l’accaduto con le parole postate sotto il video caricato su YouTube. «Quest'uomo è un dottore e dovrebbe trovarsi in ospedale domani mattina. Non voleva scendere dall'aereo. Siamo tutti scossi e disgustati»: l’uomo trascinato via ha vissuto come tutti gli altri passeggeri momenti di assurdità e follia sul volto della United Airlines.

La compagnia aveva offerto 400 dollari e una sistemazione gratuita in un albergo per chi si fosse volontariamente offerto di prendere il volo del giorno dopo: pare che l’origine dell’overbooking sia spiegabile con la necessità sopraggiunta e non comunicata ai passeggeri di quattro addetti della Unites Airlines che dovevano essere nella città di Lousiville per motivi improrogabili. Nessuno ha voluto essere “il prescelto” e per questo motivo un computer ha estratto a sorte beccando quel medico che però aveva già detto di dover per forza essere a Lousiville perché aveva delle visite a pazienti non rinviabili. Si è rifiutato di scendere fino a che gli uomini della polizia sono saliti a bordo e hanno tentato prima di convincerlo con le buone e poi con la forza trasicnandolo via per il corridoio centrale come un comune malvivente, tra l’altro probabilmente messo ko e senza sensi per poterlo meglio trasportare. Una scena incresciosa in un Paese che dovrebbe essere civile e che invece vede anche azioni del genere. «E' un evento sconvolgente per tutti noi qui», ha commentato il Ceo di United Oscar Munoz in un comunicato che ha fato il via anche ad una indagine interna. Clicca qui per il video “assurdo” girato a bordo

