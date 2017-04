Partorisce due gemelli ed entra in coma (Pixabay)

PARTORISCE DUE GEMELLI ED ENTRA IN COMA. CAGLIARI, LA 40ENNE È STATA DICHIARATA MORTA: APERTA INCHIESTA - Dopo aver dato alla luce due gemelli è entrata in coma cerebrale e poi è stata dichiarata morta. La direzione generale dell'Asl unica della Sardegna ha aperto un'inchiesta per appurare quanto accaduto. La 40enne di Iglesias è stata sottoposta al taglio cesareo sabato e il decorso post-operatorio è avvenuto senza problemi. Alle 22 vengono ripetuti gli esami di routine, che evidenziano una riduzione dei valori di emoglobina e piastrine nel sangue, quindi i medici decidono di disporre due trasfusioni, ma la situazione precipita il giorno dopo. La signora accusa un malore e viene sottoposta ad una Tac: emerge la presenza di emorragia cerebrale. Viene trasferita alla Neurochirurgia dell'ospedale di Cagliari, poi nel reparto di Rianimazione, ma ieri è morta. Da una prima relazione è emerso che quanto accaduto non sia strettamente legato al parto. Secondo una prima ricostruzione, l'emorragia cerebrale si è verificata dopo circa 36 ore dal parto.

PARTORISCE DUE GEMELLI ED ENTRA IN COMA. CAGLIARI, LA 40ENNE È STATA DICHIARATA MORTA: I PICCOLI STANNO BENE - Il marito della 40enne di Iglesias morta dopo aver partorito due gemelli ha dato il consenso per la donazione degli organi. Ora l'ospedale di Cagliari sta valutando l'espianto: i medici devono capire se e quali organi possono essere prelevati per procedere poi eventualmente con il trapianto. I due gemelli, un maschio e una femmina, comunque stanno bene. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto, ma la donna si è sentita male e poi il quadro clinico è precipitato. Le sue condizioni non sono migliorare dopo il trasferimento all'ospedale Brotzu di Cagliari: il destino della 40enne sembrava ormai essere segnato e, infatti, è arrivata poi la dichiarazione formale dell'avvenuto decesso. L'indagine aperta dall'Asl comunque sarà importante per fare completa luce sulla morte della donna. Per ora è disponibile solo una prima relazione, quella che ha consegnato il Cto di Iglesia, dove la donna ha partorito.

