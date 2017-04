PRANZO DI PASQUA 2017/ Idee per il menù: tra chi vuole l'agnello e chi lo salva...

Pranzo di Pasqua 2017

PRANZO DI PASQUA 2017, IDEE PER IL MENÙ: LA TRADIZIONE CON L'AGNELLO... - Statene certi, in queste ore di avvicinamento al Pranzo di Pasqua 2017, la domanda più ricorrente tra chi quel giorno si siede semplicemente a tavola è la seguente: qual è il menù di domenica prossima? Peccato che a doversene preoccupare siano soprattutto le donne (e le nonne!) che di menù pasquali hanno ormai una grande esperienza. Le idee, con siti e programmi di cucina che spuntano come funghi, non mancano ma c'è una folta categoria di pensiero che crede che nelle cosiddette "feste comandate" si debba rispettare a tutti i costi la tradizione. E tradizione, per il Pranzo di Pasqua, non ce ne vogliano gli animalisti, significa soprattutto "agnello a tavola". Certo, si comincia dagli antipasti: salumi, formaggi locali e uova affettate a metà, come ricorda ricetta.it, sono il preludio di un primo piatto che solitamente è rappresentato dalle tagliatelle, condite (eccolo) con il sugo del cosciotto di agnello cotto al forno con piselli e patate. Agnello sacrificale, che sarà "sacrificato" come secondo piatto, e mandato giù con un buon vino rosso. Come chiudere se non con un dolce? In questo caso la tradizione impone una colomba o una pastiera:e questa sì che è una vera guerra di religione...

PRANZO DI PASQUA 2017, IDEE PER IL MENÙ: PER CHI VUOLE SALVARE L'AGNELLO... -Se qualcuno proprio non vuole saperne di sedersi a tavola per il Pranzo di Pasqua 2017 pensando di mangiare un agnello, se qualcuno ha deciso per la svolta vegana dopo aver visto il video di Silvio Berlusconi, ecco che le idee per il menù di Pasqua che seguono fanno al caso vostro. Si parte con la salvia in tempura, che funge da antipasto, e che può essere alternato con il seitan al ginepro, si prosegue con delle deliziose crespelle vegane, suggerite da cambiamenu.it, che costituiscono un primo piatto a base di farina di riso, latte di soia e asparagi da far leccare i baffi. L'alternativa può essere rappresentata dalle erbette con briciole croccanti su crema di fave, un piatto la cui presentazione sarà degna dei migliori talent culinari. Chi crede che non possa esistere menu vegan all'altezza della Santa Pasqua senza un buon dolce a fine pranzo sarà soddisfatto dopo aver assaggiato un prelibatissimo cremoso al caffè, da gustare con biscottini alla vaniglia. Agnello o non agnello, carnivori o vegani: a Pasqua si mangia e bene...

