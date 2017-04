RISCHIA DI IMPICCARSI MENTRE INTERPRETA GIUDA/ Taranto, si rompe l'imbracatura: stava per soffocare

Taranto (da Pixabay)

RISCHIA DI IMPICCARSI MENTRE INTERPRETA GIUDA. TARANTO, SI ROMPE L'IMBRACATURA: 50ENNE STAVA PER SOFFOCARE - Interpreta il ruolo di Giuda, ma rischia di morire impiccato: la tragedia è stata sfiorata a Fragagnano, in provincia di Taranto, in occasione della Passio Christi Freganianum. Un figurante stava interpretando l'apostolo traditore di Gesù quando l'imbracatura che lo reggeva si è rotta proprio al momento dell'impiccagione. Il 50enne è rimasto appeso all'albero rischiando di soffocare e poi ha perso conoscenza. L'attore è stato poi trasportato subito al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria: le sue condizioni sono stabili e la sua vita non è in pericolo. L'incidente è avvenuto domenica 9 aprile durante la processione dedicata alla passione di Cristo, una messa in scena che coinvolge oltre 200 persone tra attori e figuranti.

Si stava tenendo regolarmente la rappresentazione sacra per le strade del centro salentino, ma attorno alle 22 ci si è accorti che qualcosa non stava funzionando. L'imbracatura di funi attorno al busto avrebbe dovuto garantire l'incolumità all'attore, ma non ha retto e quindi il figurante stava realmente soffocando impiccato con la corda attorno al collo proprio come Giuda, l'apostolo che si impiccò per aver venduto e tradito Gesù. Per fortuna l'attore si è salvato. Gli esami radiologici effettuati dai medici - come riportato da La Repubblica - hanno escluso complicazioni, lesioni e conseguenze neurologiche, ma resta il trauma per l'incidente su cui carabinieri e organizzatori dovranno fare luce per capirne le cause.

