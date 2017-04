ROBERTA RAGUSA / Il suo corpo avvolto in un telo e sotterrato? La nuova ipotesi (ultime notizie)

Roberta Ragusa, ultime notizie

ROBERTA RAGUSA, ULTIME NOTIZIE: IL MISTERO DEL CORPO A OLTRE CINQUE ANNI DALLA SCOMPARSA - I riflettori restano accesi su uno dei maggiori gialli italiani degli ultimi anni. Stiamo parlando della scomparsa di Roberta Ragusa, la donna e mamma che secondo il giudice Elsa Iadaresta fu uccisa dal marito Antonio Logli. Giunge per questo la condanna a 20 anni di reclusione a carico dell'elettricista della Geste, al termine di un processo lampo di primo grado (e con rito abbreviato) che si è concluso lo scorso dicembre ma che vede di fatto l'uomo ancora in libertà. A suo carico, solo l'obbligo di dimora nelle ore notturne e che ha scatenato varie polemiche e critiche da parte della Procura di Pisa, dei familiari della vittima e dell'intera opinione pubblica. Intanto, in merito alla fine misteriosa della mamma di Gello di San Giuliano Terme, della quale non si hanno notizie dalla notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012, finora si sono fatte numerose congetture. Il principale enigma ha a che fare con il corpo di Roberta Ragusa, mai di fatto ritrovato.

Per tale ragione il gup ha riconosciuto a carico di Antonio Logli anche il reato di distruzione di cadavere. Intanto, nuovi inquietanti dettagli e ipotesi emergono dal gruppo Facebook "Giornalismo Investigativo", realizzato da Fabrizio Peronaci, penna del Corriere della Sera. Da sempre attento al giallo che ruota attorno all'imprenditrice di Gello, Peronaci ha riportato nelle passate ore nuove indiscrezioni giunte proprio sul suo gruppo e che aprirebbero a ulteriori dubbi. Questa volta, al centro dell'attenzione ci sarebbe una fotografia che immortalerebbe alcuni lembi di un telo di plastica celeste (simile a quelli usati per coprire le piscine) che emergono da un terreno. Nei dintorni, visibili le tracce di pneumatici. Un nuovo tassello nel giallo sulla scomparsa di Roberta Ragusa e che potrebbe aprire porte ad oggi inesplorate, in attesa (e nella speranza) che gli investigatori possano concentrare la loro attenzione.

ROBERTA RAGUSA, ULTIME NOTIZIE: UN TELO CELESTE E TRACCE DI PNEUMATICI, NUOVA IPOTESI AL VAGLIO - La fine drammatica di Roberta Ragusa resta un mistero, attorno al quale nel corso degli anni sono state avanzate non poche ipotesi. Tra le ultime novità riferite dal giornalista Fabrizio Peronaci tramite il suo gruppo Facebook dedicato al Giornalismo Investigativo, alcune immagini inquietanti e che potrebbero avere a che fare con il giallo di Gello. Da qualche tempo, tramite il medesimo gruppo social, sarebbe emerso un soggetto in possesso di numerose fotografie ritenute interessanti ma che andrebbero sottoposte a scrupolosa verifica e che conterrebbero una nuova ipotesi agghiacciante. E' possibile che il corpo di Roberta Ragusa sia stato avvolto in un grande telo simile a quello usato per coprire le piscine? Il soggetto in questione avanza anche il colore del presunto "sudario": celeste. A conferma di tale tesi, nelle passate ore si sarebbero affiancati due indizi interessanti e che, come ribadisce Peronaci, "non è escluso possano portare a un supplemento di investigazione".

Si tratta di due foto molto eloquenti: nella prima è possibile vedere un terreno dal quale spuntano i lembi di un telo, quasi certamente sotterrato in tempi non recenti e che adesso starebbe venendo alla luce a causa delle intemperie. L'aspetto macabro di questa scoperta ha a che fare proprio con il colore del suddetto telo: celeste. Stando alle immagini, il tessuto in questione dovrebbe essere piuttosto ampio, almeno un paio di metri. A corredo di questa fotografia, ve ne è una seconda che immortala tracce di pneumatici molto evidenti, a poca distanza dal luogo nel quale è stato rinvenuto il precedente telo. Anche in questo caso si tratterebbe di tracce non recenti ma così consolidate da essere sopravvissute anche ad un acquazzone. I due luoghi oggetti di ipotesi distano solo un paio di chilometri da via Dini, dove Roberta Ragusa fece perdere per sempre le tracce oltre cinque anni fa. "I nuovi indizi meritano una verifica concreta, magari solo per scrupolo, in moda da spazzare via ogni dubbio?", si domanda Fabrizio Peronaci, mettendo come sempre a disposizione delle autorità inquirenti tutti gli elementi in suo possesso.

© Riproduzione Riservata.