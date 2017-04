Sondaggi elettorali e Primarie Pd: Renzi straccia i rivali, Orlando punta gli indecisi

Sondaggi, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: PRIMARIE PD, ORLANDO PUNTA GLI INDECISI - L’agone politico sale di tono e i sondaggi politici espressi sul prossimo importante appuntamento - anche se non ufficiale con urne, liste, annessi etc - puntano i fari: le Primarie Pd si terranno il prossimo 30 aprile e non rappresentano “solo” la scelta del primo segretario post-scissione, bensì porteranno alla luce il principale antagonista alle prossime Elezioni contro il Movimento 5 Stelle. Sarà un Pd a trazione “sinistra” con Emiliano, o un “nuovo” Pd legato al riformismo di stampo classico con Orlando, o un Renzi 2.0 volto a fare meno accordi in maggioranza e più forza nella parte riformista? Non lo sapremo almeno fino alle prossime tre settimane, ma di certo i sondaggi prodotti da Emg Acqua per La7 danno già qualche indicazione su come si preparano gli elettori del Pd: per Renzi gli intervistati danno ancora forte fiducia con il 67,7% delle preferenze, mentre per il ministro della Giustizia è solo il 19% a spendersi in fiducia. Sale rispetto alle ultime intenzioni di voto sulle Primarie il Governatore Puglia, Michele Emiliano, con un 13,4% che lo avvicina ad Orlando; proprio quest’ultimo però ieri, in una intervista a La Stampa, ha chiamato a raccolta il popolo degli indecisi e dei delusi dalla politica dem renziana. «Se tutti tornano a votare si vedrà un’altra partita e allora sì che ci saranno sorprese»: avrà ragione l’Orlando “deciso”?

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: FIDUCIA LEADER, GENTILONI TIENE A BADA RENZI - Se si guarda però ai sondaggi sulla fiducia personale nei vari e principali leader politici allora si scopre che per Matteo Renzi la battaglia nazionale è completamente diversa e molto più complessa di quella interna in un Pd, tra l’altro privato della minoranza più agguerrita passata con Mdp e Sinistra Italiana. Secondo i sondaggi elettorali prodotti da Istituto Ixè si scopre che è ancora Paolo Gentiloni il leader “maggiormente” apprezzato, anche se con risultati non proprio plebiscitari. 26% per il premier, 24% per Renzi che staccano così gli altri leader sotto il 20%: male ancora a livello personale sia Luigi Di Maio, 18%, che Beppe Grillo al 16%, mentre sul fronte del centrodestra è Giorgia Meloni che attira più voti ad oggi, il 18% delle preferenze contro il 17% del leader leghista Matteo Salvini e soprattutto contro il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, relegato ad un basso 15%.

