Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: svolta Consip. Igor il russo ancora in fuga (11 aprile 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SVOLTA INATTESA NEL CASO CONSIP - Improvviso e inatteso è arrivato l'ennesimo colpo di scena nel caso delle tangenti in Consip, caso che aveva implicato a causa di un intercettazione telefonica abbastanza compromettente, il padre dell'ex premier, Tiziano Renzi. Di oggi infatti la notizia che quel passaggio delle intercettazioni era stato volutamente attribuito al Renzi, quando invece era stato pronunciato da Italo Bocchino, personaggio anch'esso indagato nella vicenda. Gli investigatori sono convinti che l'errore sia stato voluto, e per questo oggi al termine di un drammatico interrogatorio hanno iscritto nel registro degli indagati un capitano dell'arma dei carabinieri, Gianpaolo Scarfato. L'ufficiale in servizio al NOE dell'arma, con lo "sbaglio" avrebbe fatto prendere all'indagine una strada totalmente sbagliata, resta adesso da capire le motivazioni di una fattispecie criminosa, che tra l'altro ha contribuito a delegittimare l'ex presidente del consiglio.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). GENOVA, CAOS CINQUE STELLE - Un vero e proprio caos quello che sta avvenendo nel capoluogo ligure, dove oggi il tribunale ordinario ha dato ragione alla vincitrice delle primarie, Marika Cassimatis, avverso la decisione presa dalla dirigenza del movimento cinque stelle. La decisione di fatto lascia aperta la possibilità alla Cassimatis di candidarsi a primo cittadino nella città di Beppe Grillo. Immediatamente sui social l'esultanza dei sostenitori di Marika, con la stessa Cassimatis che sul suo profilo Facebook conferma la decisione di scendere in campo durante le prossime elezioni. La situazione getta benzina sul fuoco relativamente alle decisioni prese dai cinque stelle, che già hanno perso credibilità in molte città, non ultima Parma dove i cinque stelle devono registrare l'abbandono di Pizzarotti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ANCORA IN FUGA IGOR IL RUSSO - Nonostante una battuta di caccia senza precedenti nella storia recente, il presunto duplice omicida conosciuto come Igor il russo continua a sfuggire alla cattura. Oggi i cani molecolari hanno individuato un giaciglio in mezzo all'erba, ma dell'uomo nessuna traccia. In opera nella zona carabinieri e poliziotti, ad essi si sono uniti i cacciatori di Sardegna e una compagnia di carabinieri paracadutisti del Tuscania. Le ricerche ieri notte sono state difficili a causa della fitta nebbia, esse sono riprese all'alba con le facce dei carabinieri che la dicono tutta, per non riuscire a mettere le mani sul presunto duplice omicida. Della situazione ha parlato il capo della polizia Gabrieli, che intervenendo alla festa della polizia tenutasi oggi, si è detto convinto che Igor sarà presto assicurato alla giustizia.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). G7 NIENTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'AMBIENTE - Non ci sarà una dichiarazione congiunta al termine del G7 sull'ambiente, che in queste ore si sta tenendo a Lucca, e non ci sarà per colpa degli americani, che nella riunione di oggi hanno comunicato che stanno rivedendo la loro politica sul clima. Lo stop era prevedibile ed è figlio della convinzione del nuovo presidente americano Donald Trump, di ritornare ad uno sfruttamento intensivo delle miniere di carbone. Delusione è stata espressa dagli ambientalisti, che speravano che la riunione potesse essere quella della svolta ambientale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, TUTTO PRONTO PER JUVENTUS-BARCELLONA - Non si giocheranno solo l'accesso alla semifinale, ma anche l'onore perso due anni fa. Sono tanti i giocatori juventini che in preparazione dell'importante sfida di stasera puntano l'attenzione sulla voglia di rivalsa contro Lionel Messi e compagni. Da Buffon a Bonucci, da Barzagli fino allo stesso Allegri per citarne alcuni che quella notte erano presenti. I nuovi arrivati poi, vedi Paulo Dybala o Gonzalo Higuain non vedono invece l'ora di partecipare per la prima volta ad una partita storica, una partita che potrebbe essere il suggello della loro fin qui splendida stagione in bianconero. Appuntamento allo Stadium, con la partita che sarà trasmessa anche in chiaro su Canale Cinque. L'altro match valido per i quarti di finale che si gioca stasera è Borussia Dortmund-Monaco.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). F1, SCOPPIA LA DIATRIBA MARCHIONNE-RAIKKONEN - Non è proprio andato giù al presidente della Ferrari Sergio Marchionne, la perdita di tempo che domenica in Cina Vettel ha dovuto affrontare, prima di superare il compagno di squadra Raikkonen. Marchionne in tale contesto è stato durissimo, con parole di fuoco verso la seconda guida della rossa di Maranello. Il presidente Ferrari ironicamente ha sottolineato che probabilmente Kimi domenica aveva altri impegni, impegni che hanno impedito a Vettel di essere aggressivo immediatamente verso Ricciardo, e di fatto ritardato l'inizio dell'inseguimento a Hamilton. Le parole non fanno altro che confermare come probabilmente l'avventura di Raikkonen in Ferrari sia giunta alla fine, e la speranza dei tifosi è quella di vedere già il prossimo anno alla guida della rossa, il giovane pilota italiano Andrea Giovinazzi.

