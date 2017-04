AUTOSTRADE A PASQUA 2017/ Bollettino viabilità e traffico: giorni intensi (ultime notizie, oggi 12 aprile)

Autostrade, bollettino viabilità e traffico a Pasqua, Foto La Presse

AUTOSTRADE A PASQUA, BOLLETTINO VIABILITÀ E TRAFFICO. SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 APRILE 2017). PREOCCUPA PIÙ IL CONTROESODO CHE L'ESODO - Per quanto riguarda le situazioni legate alle autostrade italiane preoccupa molto di più il controesodo rispetto all'esodo. Infatti la situazione è molto chiara, molti italiani sfrutteranno, laddove possibile, il bel tempo per passare questo weekend lungo al mare. In molti aspettano di poter passare giornate tranquille anche grazie al fatto che la Pasqua è una festa, come ogni anno, di snodo verso la bella stagione. La volontà è quella di non allontanarsi molto da casa, ma comunque di viaggiare verso il mare soprattutto per chi abita nell'entroterra. Le ultime notizie ci fanno capire come sia più preoccupante il controesodo perchè all'andata si potranno scegliere diverse soluzioni. C'è infatti che partirà magari già il venerdì sera, mentre chi deciderà di andare via da casa il sabato o addirittura la domenica. Per quanto riguarda il ritorno invece tutti sfrutteranno fino all'ultimo questi giorni di vacanza, tornando a casa nel tardo pomeriggio di lunedì perché si torna a lavoro martedì mattina.

AUTOSTRADE A PASQUA, BOLLETTINO VIABILITÀ E TRAFFICO. SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 APRILE 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte sulle autostrade italiane. Tutte le situazioni sono state elencate con minuziosa precisione dal sito istituzionale Autostrade.it. Si parte dall'A6 Torino-Savona al chilometro 109.6 direzione Savona con tratto chiuso tra Millesimo e Altare. Sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 51.7 direzione Reggio Calabria invece troveremo chiuso fino alle ore sei il tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno. Viene segnalata inoltre coda sull'A4 Torino-Brescia chilometro 136.4 direzione Trieste tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Chi partirà con la macchina in mattinata dovrà stare molto attento e in caso studiare percorsi alternativi. Sarà utile controllare il portale istituzionale aggiornato in tempo reale.

