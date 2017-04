CECENIA, CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER OMOSESSUALI/ Elettricità e tubi di plastica: come avvengono le sevizie

Vladimir Putin - LaPresse

CECENIA, CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER OMOSESSUALI: SEVIZIATI CON L'ELETTRICITA' E TUBI DI PLASTICA (12 APRILE 2017) - In fermento la Farnesina per le rivelazioni avvenute in queste ore riguardo alla presenza di prigioni segrete in Cecenia in cui si metterebbero in pratica torture dirette ai gay. A rivelarlo nei giorni scorsi è stata la Novaya Gazeta, che ha comportato subito l'intervento di Benedetto della Vedova, sottosegretario agli Esteri. Le autorità cecene dovranno quindi fornire ogni informazione in loro possesso, in special modo sulle torture e sevizie ai danni dei cittadini omosessuali. Secondo il giornale indipendente locale, infatti, le forze di Polizia del Paese metterebbe in stato di fermo ogni persona sospettata di essere omosessuale, che sottoporrebbe in seguito a torture di diverso tipo. La struttura di detenzione segreta si troverebbe, come sottolinea una notizia Ansa, a Grozny, dove sarebbero avvenute almeno tre o addirittura quattro morti. Ad aggravare la situazione la presenza in Cecenia del delitto d'onore, che conferisce alle famiglie la possibilità di uccidere in prima persona le persone sospettate di orientamento omosessuale.

CECENIA, CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER OMOSESSUALI: SEVIZIATI CON L'ELETTRICITA' E TUBI DI PLASTICA (12 APRILE 2017) - Le immagini sulle sevizie avvenute nel carcere segreto in Cecenia sono eloquenti quanto raccapriccianti. Comprese le torture con l'elettricità, come denunciato da alcuni ex detenuti. "Con la corrente elettrica il corpo comincia a tremare", rivela un testimone, "uno smette di ragionare e comincia ad urlare". E sono le grida ad invadere l'aria del carcere adibito a gay e sospetti tali, dato che le forze dell'ordine cecene interverrebbero anche solo grazie a presunzione di "reato". In alcuni casi, sottolinea la testata, i cellulari degli arrestati sono stati tenuti appositamente accesi per permettere alla Polizia di individuare altri omosessuali. Nel mirino, quindi, quanti entravano in contatto con i numeri sorvegliati, senza alcuna distinzione. E se da un lato la tortura con l'elettricità, tipica degli interrogatori più brutali, dall'altra i detenuti vengono vessati anche con offese, bastonate e frustate, mediante l'uso di tubi di plastica.

