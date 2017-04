Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 214/2017, 12 aprile)

SiVinceTutto Superenalotto

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017, CONCORSO 214/2017 - È arrivato il giorno preferito della settimana per gli appassionati di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, mercoledì 12 aprile, si terrà una nuova estrazione, la seconda del mese. Stasera dunque verrà tentato l'assalto al montepremi, che viene messo in palio in un'unica serata. Finora sono stati vinti 21.328.825 euro, ma l'auspicio è che il bottino complessivo continui a crescere. Il contatore delle vincite ha subìto una bella impennata grazie all'ultimo concorso, nel quale è stato realizzato l'ambitissimo 6: il fortunato vincitore ha ottenuto 177.791,95 euro. Questo gioco, dunque, garantisce in caso di vincita somme in grado di cambiarvi la vita ed è probabilmente questo il motivo principale per il quale ci sono tanti appassionati di SiVinceTutto Superenalotto. L'attesa per i numeri vincenti è quasi febbrile, ma potete stare tranquilli, perché seguiremo in diretta l'estrazione, così da fornirvi il prima possibile la combinazione fortunata e permettervi di verificare la vostra giocata. Oggi allora potreste regalarci un bis, altrimenti potreste "consolarvi" con le vincite legate al 5, 4, 3 o 2, i cui importi sono tutt'altro che trascurabili. La distribuzione, però, varia a seconda che venga realizzato il 6 o meno. Se la combinazione vincente viene indovinata, il fortunato ottiene il 40,27% del montepremi e di conseguenza lascia al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Ma se, invece, nessuno riesce a fare il 6, allora le percentuali cambiamo come vi precisiamo di seguito: al 5 andrebbe il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Partecipare all'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto è semplice: dovete scegliere almeno 12 numeri su 90 e sperare che tra questi ci siano quelli vincenti. Se ragionate a lungo termine, allora prendete in considerazione l'ipotesi di "abbonare" la vostra giocata e quindi di farla ripetere per le prossime estrazioni. Ciò è possibile per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi di fila. Magari uno di questi potrebbe essere quello fortunato per voi... Ma cosa accade esattamente in caso di vincita? Il vincitore ha 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta vincente e riscuotere il premio, a partire da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se trascorrono però 60 giorni, non può fare altro che recarsi presso gli uffici Sisal di Milano o Roma. Il momento dell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto è molto vicino, quindi diamo un'occhiata a quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 213 sono stati 6-18-40-57-76-90 e come vi abbiamo spiegato sopra è stato realizzato il 6. Stasera, però, potreste far registrare una seconda grande vincita consecutiva. Siete pronti?

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017 CONCORSO 214/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.