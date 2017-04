GERBERA GIALLA/ Adriana Musella indagata: come spende i soldi l'associazione antimafia? (Le Iene Show)

Le Iene Show

GERBERA GIALLA, ADRIANA MUSELLA: INDAGATA LA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA (LE IENE SHOW OGGI, 12 APRILE 2017) - E' accusata di appropriazione indebita Adriana Musella, la presidente dell'associazione antimafia Riferimenti - Gerbera Gialla. Della vicenda si occuperà stasera il programma di Italia 1 Le Iene Show condotto da stasera da Ilary Blasi e Teo Mammuccari. La iena Gaetano Pecoraro presenta su Facebook il servizio realizzato a Reggio Calabria. In questa città è presente l'associazione Gerbera Gialla: la scorsa settimana la presidente Adriana Musella è stata indagata. Nei confronti di Musella è stata avanzata l'accusa di aver speso i finanziamenti, soldi pubblici, in una maniera "non ispirata alla lotta alla mafia" (clicca qui per vedere il video). Lo scorso marzo, come riporta La Repubblica, Adriana Musella è stata interrogata dal dal pm Sara Amerio e dal procuratore aggiunto Gerardo Dominjianni. La convocazione di Musella per essere sottoposta alle domande degli inquirenti è stata confermata dal procuratore capo della Dda di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho: "C’è stato un interrogatorio e Musella ha risposto. Adesso esamineremo la documentazione prodotta in quella sede".

GERBERA GIALLA, ADRIANA MUSELLA: LE DICHIARAZIONI DELLA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA (LE IENE SHOW OGGI, 12 APRILE 2017) - Adriana Musella parla su Facebook della vicenda che la vede coinvolta in quanto presidente dell'associazione antimafia Riferimenti - Gerbera Gialla. A fine marzo Musella aveva ammesso sul proprio profilo sul social network che è in corso un'indagine a suo carico: "Non mi sorprende, avendo sollecitato io stessa l'accertamento della verità. La mia coscienza è tranquilla e continuerò a lavorare come ho sempre fatto". E ha aggiunto: "Sono stata io, un anno fa, non avendo nulla da temere,a depositare spontaneamente tutti i documenti dell'associazione che presiedo, in Procura, al fine di rispondere a notizie giornalistiche che ritenevo lesive della mia immagine" (clicca qui per leggere tutto). Poche ore fa invece Adriana Musella ha postato un messaggio di tutt'altro tono, un messaggio che fa sorgere il dubbio che la presidente voglia lasciare l'incarico nell'associazione Riferimenti - Gerbera Gialla. Scrive infatti Musella oggi: "Credo sia arrivato il momento di pensare a me......e prendermi cura della mia esistenza......Mi spiace ma non posso occuparmi più di altro se non di me stessa ......" (clicca qui per vedere il post).

