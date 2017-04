INCIDENTE STRADALE/ Romea Venezia: scontro auto-furgone, un morto e 10 feriti (Ultime notizie oggi, 12 aprile)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE ROMENA VENEZIA: UN MORTO E DIECI FERITI IN SCONTRO AUTO-FURGONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 APRILE 2017) - Grave incidente stradale stanotte sulla Romea Venezia, tra Romea a Campagna Lupia. In uno scontro frontale tra un'auto e un furgone, secondo quanto riportato da VeneziaToday, una persona è morta e altre dieci sono rimaste ferite. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 2 di notte: la vittima è una persona di origini asiatiche. A scontrarsi, al chilometro 115+900, sono state un’automobile e un furgone adibito al trasporto di persone. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco da Mira e Mestre con tre squadre: i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello schianto e hanno soccorso i feriti rimasti bloccati nel furgone uscito fuori strada.

I feriti sono stati portati negli ospedali di Dolo, Piove di Sacco e Mestre. Sul furgone Mercedes Sprinter viaggiavano dieci persone di nazionalità romena e una Mercedes 5000 SL cabrio guidata da una persona di origine asiatica. In seguito all'incidente stradale la statale è rimasta bloccata per molto tempo prima che potesse essere ripristinata la normale circolazione: alle 7.30 erano ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada, anche a causa della perdita di olio sull'asfalto. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia stradale di Padova e l'Anas.

