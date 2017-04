Metro M5 chiusa/ Atm news, linea Lilla sospesa tra Lotto e Tre Torri: allarme bomba? (Ultime notizie)

Metro chiusa (Foto: LaPresse)

METRO M5 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA LILLA SOSPESA E RIAPERTA TRA LOTTO E TRE TORRI (ULTIME NOTIZIE) - È rientrato l’allarme bomba sulla metro M5s a Milano che era stata chiusa circa mezz’ora fa tra le stazioni di Tre Torri e Lotto sulla linea Lilla, la nuova metro milanese inaugurato prima di Expo. Alle 11.30 compare in tutte le stazioni della metro M5s la scritta, «metro sospesa tra Tre Torri e Lotto (verifiche necessarie su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza). Attivo collegamento bus». Secondo il gergo delle forze dell’ordine, la verifica della Pubblica Sicurezza richiama alla memoria quasi sempre la verifica su eventuali e presunti pacchi nascosti e ritrovati con presunto sospetto di bombe.

Dopo l’attentato di San Pietroburgo alle metropolitane, il livello di sicurezza si è ulteriormente affinato e innalzato per poter entrare ancor più rapidamente in azione e già infatti pochi istanti fa è arrivata la notizia dal sito Atm della ripresa regolare in tutte le direzioni della Metro M5 milanese. La navetta che era stata attivata su binario unico tra Lotto e San Siro rientra fuori servizio per lasciare la completa regolarità del servizio, ripreso con lentezza in questi minuti ma in poco tempo i certo ripristinato appieno. Nessun allarme bomba verificato dunque, per fortuna, ed ennesimo falso allarme scattato: ormai sono praticamente uno al giorno e le forze dell’ordine ogni volta sono costrette ad intervenire per togliere ogni qualsiasi e ragionevole dubbio.

