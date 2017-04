PREVISIONI METEO A PASQUA 2017/ Ancora rinviata la scampagnata di Pasquetta? (ultime notizie, oggi, 12 aprile)

Previsioni meteo a Pasqua, Foto La Presse

PREVISIONI METEO A PASQUA E PASQUETTA, MALTEMPO: TEMPORALI A PARTIRE DA SABATO (OGGI, 12 APRILE 2017) - Come ogni anno si torna a parlare delle previsioni del tempo in vista della Pasqua con il solito tormentone sulla Pasquetta e la consueta scampagnata rimandata a data da destinarsi. Le previsioni del tempo purtroppo non regalano sorrisi nemmeno questa volta. Infatti già da sabato, 15 aprile 2017, vedremo il cielo scurirsi con importanti temporali un po' su tutto il paese. Nella notte tra venerdì e sabato vedremo dei rovesci pesanti sul versante est a partire dal Veneto per arrivare fin all'Abruzzo. La giornata di sabato sarà sicuramente già preoccupante a partire dalla prima mattina quando ci sarà pioggia incessante su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio la situazione andrà anche peggiorando con temporali su tutto il centro nord soprattutto su Marche. Abruzzo ed Emilia Romagna. Le temperature non dovrebbero peggiorare però e in alcune regioni ci sarà comunque anche la possibilità di fare il tanto atteso picnic.

PREVISIONI METEO A PASQUA E E PASQUETTA,, MALTEMPO: TEMPORALI NEL POMERIGGIO (OGGI, 12 APRILE 2017) - Inizia con un bel sole la giornata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017. E' stato infatti un risveglio sotto il sole con solo qualche nuvola che ha imperversato sul Piemonte e un po' di nebbia a Roma. Al sud va segnalata una situazione di nuvole e schiarite invece su tutta la Sicilia. Durante il pomeriggio la situazione peggiorerà in maniera decisa sul sud del nostro paese. Vedremo dei temporali infatti sull'entroterra campano e sulla Calabria. La situazione rimarrà invece stabile per quanto riguarda il resto del paese con la Sicilia che vedrà delle schiarite molto importanti. Le correnti, così come i venti, tireranno da nord verso sud-est. Le temperature minime saranno attorno ai nove gradi di Aosta mentre a Potenza le minime saliranno a dieci gradi. Le massime le vedremo nel pomeriggio quando ci saranno circa ventiquattro gradi in provincia di Firenze. Staremo a vedere se le medie continueranno ad alzarsi come previsto dalla stagione corrente.

