PROCESSO LIDIA MACCHI/ Si apre con il colpo di scena: non è Binda l'autore della lettera (oggi 12 aprile 2017)

Foto Pixabay.com

LIDIA MACCHI INIZIATO IL PROCESSO CONTRO STEFANO BINDA OGGI 12 APRILE - E' cominciato oggi a Varese il processo sul cold case relativo all'omicidio compiuto nel gennaio 1987 della studentessa di Varese Lidia Macchi. Un caso che è stato riaperto circa un anno fa quando una testimone ha detto di aver riconosciuto la calligrafia di Stefano Binda, ex compagno di scuola della giovane, nella lettera anonima arrivata alla famiglia Macchi pochi giorni dopo il delitto e che descriveva proprio il fatto. Una perizia calligrafica ha confermato la tesi e Binda è finito in carcere accusato di aver ucciso Lidia con numerose coltellate dopo un tentativo di stupro. Lui si è sempre dichiarato innocente, nella sua storia è spuntato fuori l'uso, ai tempi, di eroina ma niente altro. Oggi in aula la madre di Lidia Macchi che insieme ai fratelli è parte civile nel processo. In lista circa trecento testimoni da sentire. Ma la prima udienza si è aperta subito con il colpo di scena: l'avvocato difensore di Binda ha infatti detto di essere stato contattato giorni fa da un collega di Brescia in qualità di rappresentante di un uomo che ha dichiarato di essere lui l'autore della lettera. In tal caso tutto o quasi il castello accusatorio crollerebbe, ma la coincidenza appare alquanto strana: perché aspettare il primo giorno del processo per parlare e perché rimanere anonimi? L'omicidio Lidia Macchi è ricco di depistaggi anche palesi, e di errori clamorosi ad esempio la distruzione da parte del magistrato che seguiva il caso del dna trovato sulla vittima. Secondo l'avvocato difensore non è strano che questa persona sia uscita fuori solo adesso: "Probabilmente per l’illogico assioma per cui l’autore della lettera sarebbe anche l’assassino di Lidia Macchi". Binda è in carcere dal 15 gennaio 2016, si è sempre rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti. In aula Anna Bettone, mamma di Lidia: "Dopo trent'anni di sofferenza finalmente si apre il processo sulla morte di mia figlia, spero che emerga la verità".

© Riproduzione Riservata.