Sondaggi elettorali e politici di Emg: M5s, 4% sopra il Pd

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: INTENZIONI DI VOTO, M5S-PD DIVISI DA 4 PUNTI - M5s ancora in testa nelle intenzioni di voto degli italiani in base agli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Emg Acqua. La rilevazione è stata condotta per La7 Srl dal 7 al 9 aprile scorso e in base ai risultati il Movimento 5 Stelle raccoglie il 30.5% delle preferenze degli italiani mentre il Partito Democratico si ferma al 26.6%, restando quindi indietro di 4 punti percentuali. Sarebbe questo quindi il distacco tra i primi due partiti se si andasse oggi a votare per le elezioni politiche. Al campione di elettori è stato chiesto di immaginarsi nella cabina elettorale e di indicare la propria preferenza per un partito. E secondo i dati di questi rilevamenti elettorali il M5s prevarrebbe sul Pd anche se, rispetto alla rilevazione analoga condotta una settimana prima, sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico, sono in leggero calo. Per quanto riguarda invece i partiti di centrodestra sono tutti indicati in crescita nei consensi degli elettori. Queste sono le percentuali che raccoglierebbero in base alle intenzioni di voto espresse dagli elettori intervistati dai sondaggisti: Lega Nord il 12.7%, Forza Italia il 12.4%, Fratelli d’Italia – An il 4.9%. Alternativa popolare, il nuovo partito nato dal dissolto Nuovo Centrodestra, è invece in leggero calo, al 2.9%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: INTENZIONI DI VOTO, ASTENSIONE ANCORA AL 40% - Resta sempre alta l'astensione degli italiani anche secondo gli ultimi rilevamenti elettorali realizzati da Emg Acqua. Gli elettori che dichiarano infatti che non andrebbero a votare nel caso in cui si votasse oggi sono quasi il 40%: il 39.8% è la percentuale del 'partito' dell'astensione certificata da questi risultati A questa percentuale deve poi aggiungersi quella degli italiani che sono indecisi e che quindi non hanno espresso alcuna intenzione di voto bensì hanno risposto di non sapere ancora per quale partito votare. Gli indecisi sono il 16.4% degli italiani: si tratta di una percentuale che se sommata a quella degli astenuti fa il 56.2% di elettori che non hanno indicato alcun partito. Di sicuro in vista delle elezioni politiche i partiti politici dovranno tenere conto di questa percentuale e tentare di convincere gli indecisi e gli astenuti a cambiare idea. Per quanto riguarda invece coloro che hanno espresso la propria intenzione di voto ecco quali sarebbero le percentuali che raccoglierebbe i partiti di Centrosinistra: il Movimento dei Democratici e progressisti, nato dalla scissione della sinistra interna del Partito Democratico, arriverebbe al 3.7% e Sinistra Italiana all'1.7%. Infine un 4.6% andrebbe ad altri partiti.

