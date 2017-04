TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.7M nel Maule (12 aprile 2017, ora 1:30)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE IN CILE. SISMA DI 3.7M NEL MAULE (12 APRILE 2017) - Colpito il Cile qualche secondo prima della mezzanotte: un sisma di 3.7M di è verificato nel Maule. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 35.79 e longitudine 71.26, ipocentro a 103 km di profondità. Riprende a tremare la provincia di Macerata, dove poco prima della mezzanotte, alle 23:51, si è verificata una scossa di 2.0M ad 1km da Fiordimonte. Il Centro Narzionale Terremoti INGV ha localizzato l'epicentro a latitudine 43.04 e longitudine 13.11, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate anche Bovigliana, Fiastra, Pieve Torina, Acquacanina, Muccia, Monte Cavallo, Camerino, Bolognola, Ussita, Visso, Serravalle di Chienti, Caldarola, , Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone, entro 16 km dal punto colpito. Alle 23:21 si è verificato invece un sisma di 2.0M in provincia di Perugia, vicino a Norcera Umbra. Il sismografo ha rilevato il fenomeno tellurico a latitudine 43.09 e longitudine 12.83, ipocentro a 9 km di profondità.

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO: TEMPO INSTABILE NEL NORDOVEST, PIOGGIA IN PIEMONTE (12 APRILE 2017) - Sarà instabile oggi il tempo, a causa della perturbazione che ha indebolito in queste ore l'alta pressione. Si potrebbero verificare quindi dei temporali sparsi nelle regioni del CentroSud, mentre già da domani ritornerà il sole in tutta l'Italia. Un regalo dell'anticiclone, che porterà un po' di stabilità, ma che verrà compromessa, seppur in modo lieve, dalle correnti che colpiranno il NordEst, Emilia e Lombardia il prossimo sabato. Nella giornata di oggi si potrebbero verificare invece delle nubi nel NordOvest e pioggia leggera sul Piemonte. L'instabilità diventerà più evidente nell'area centro meridionale dell'Appennino e sui rilievi della Sicilia solo nelle ore pomeridiane, con possibili conseguenze anche per le coste di Calabria, Campania e Lazio. Secondo le previsioni del tempo di Meteo.it, nel resto dell'Italia ci sarà invece il sole, mentre le temperature massimo saranno in calo per quanto riguarda l'Adriatico e il Nord.

