Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: esplosione contro bus del Borussia Dortmund, attentato (12 aprile 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). TRE ESPLOSIONI A DORTMUND CONTRO PULLMAN DEL BORUSSIA: ATTENTATO AD OPERA DI TIFOSI? PARTITA RINVIATA. Sono tre le esplosioni contro il pullman del Borussia Dormund che si stava recando allo Stadio per incontrare il Monaco. Per ora sappiamo che c’è di sicuro un ferito, ed è un calciatore: si tratta dello spagnolo Bartra, rimasto ferito da delle schegge di vetro che lo hanno colpito ad un braccio. Il calciatore, frastornato, è stato accompagnato in ospedale. Come vi avevamo raccontato gli ordigni esplosi erano stati posizionati lungo il percorso del bus del Borussia. La polizia locale è al lavoro per capire la natura dell’attentato. Le prime indicazioni fanno pensare che possa essere opera di una frangia estrema del tifo. Una vendetta contro il Borussia. Ricordiamo a onor di cronaca che proprio oggi erano state pesanti le accuse dell’agente di Lewandowski, giocatore. Ora il Borussia con un tweet fa sapere che i giocatori sono in sicurezza e che il difensore Bartra non è grave. la partita è stata ufficialmente rinviata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). APPROVATA LA MANOVRINA PRO EUROPA - Nel pomeriggio il consiglio dei ministri ha approvato il supplemento alla manovra economica. Essa si è resa necessaria stante gli appunti dei contabili di Bruxelles, che hanno richiesto al governo Gentiloni maggiori entrate per rispettare i paletti europei. Le risorse economiche, che equivalgono allo 0.2% del PIL sono state reperite da un aumento delle accise sui tabacchi, da una lotta all'evasione più performante e da minori spese do alcuni ministeri. Approvato altresi anche il documento di economia e finanza, documento che traccia la politica economica dei prossimi anni. In tale documento si fissa a non più dell'1% la crescita del bel paese, una crescita che per lo stesso premier rappresenta solamente una base di partenza.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). MATTARELLA IN RUSSIA - Primo leader occidentale a recarsi in Russia dopo le recenti tensioni USA - Russia. Il presidente della repubblica è arrivato oggi a Mosca e qui accolto da tutti gli onori ha incontrato Putin. Importanti le affermazioni di Mattarella che in conferenza stampa ha puntato l'attenzione sulla grande amicizia storica tra i due paesi. Le affermazioni di Mattarella sono state confermate dallo stesso Putin, con quest'ultimo che ha assicurato come nonostante le incomprensioni delle ultime settimane la Russia sarà sempre a fianco di tutti coloro che ricercano la pace in tutto il mondo. I due statisti hanno altresi confermato la volontà dei rispettivi stati di trovare una soluzione politica per la difficile questione siriana, con Putin che non ha nascosto neppure oggi l'irritazione per la manovra unilaterale dell'America verso il regime di Damasco.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SALE LA TENSIONE IN COREA - Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova in Russia, e cerca di stemperare la tensione con Putin, la tensione mondiale rischia di raggiungere picchi mai visti per colpa degli americani. Oggi il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, commentando alcune dichiarazioni di alti funzionari della Corea del Nord, ha ribadito la sua volontà di effettuare una prova di forza con il regime di Kim Jong. Trump in tale contesto è pronto ad agire in modo unilaterale, qualora la Corea del Nord continui a effettuare test atomici vietati. Per il magnate di New York non ha importanza se le forze USA godranno di una legittimazione dell'Onu, l'importante è far cessare il pericolo nucleare. di colui che è visto come un sanguinario dittatore.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CONTINUA LA CACCIA AD IGOR - Una caccia continua ma purtroppo ancora infruttuosa, quella in cui un solo uomo tiene in scacco almeno un migliaio di carabinieri. Nonostante sia ferito, solo, senza cibo e al freddo, il presunto duplice omicida continua a sfuggire alla morsa della giustizia. In zona sono giunti altri centocinquanta uomini del gruppo Tuscania, un gruppo scelto dell'arma che ha esperienza anche in zone di guerra. In tale contesto importante le affermazioni del comandante generale dell'arma, che visitando i militari impegnati nelle ricerche si è detto sicuro che l'ex militare slavo sarà presto individuato, ed assicurato alla giustizia. Le ricerche hanno fatto sapere gli investigatori, proseguiranno comunque anche questa notte.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, LA JUVE STRAPAZZA IL BARCELLONA. BRUTTE IMMAGINI DA DORTMUND - La Juventus strapazza il Barcellona con un secco 3-0 che era davvero difficile da pronosticare. I bianconeri passano subito in vantaggio con Paulo Dybala che di mancino la butta dentro a giro servito da un frizzante Juan Cuadrado sulla destra. Dopo poco è ancora la Joya a illuminare lo Juventus Stadium, l'argentino di sinistro fulmina Ter Stegen stavolta servito da sinistra da Mario Mandzukic. I bianconeri dilagano nel secondo tempo quando di testa Giorgio Chiellini segna il gol definitivo della vittoria rotonda. E' protagonista anche Gigi Buffon, bravissimo prima su Andres Iniesta e poi su Luis Suarez. Arrivano immagini terribili da Dortmund dove la gara tra i gialloneri e il Monaco non si gioca e viene rimandata ad oggi. Un'esplosione ha fermato il bus della squadra di casa e sicuramente acceso un dolore difficile da dimenticare.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, OGGI ATLETICO MADRID-LEICESTER, BAYERN-REAL E DORTMUND-MONACO - Sono tre i quarti di finale di Champions League che si giocano oggi. Si inizia nel tardo pomeriggio quando alle ore 18.45 si gioca la gara Borussia Dortmund-Monaco che ieri è stata rimandata per gli scandalosi fatti del prepartita. Allo Stadio Vicente Calderon si gioca un Atletico Madrid-Leicester che sembra avere un futuro già scritto, ma che deve invitare alla calma di fronte a una squadra inglese che ha dimostrato di avere voglia e grande determinazione per provare ad arrivare in fondo. Si conclude il tutto con l'altro big match proposto dalle urne. A Monaco si gioca un Bayern-Real Madrid dal sapore di finale e che mette di fronte Carlo Ancelotti, ora in Germania, al suo passato.

