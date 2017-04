“ULTIMA CENA” GAY/ Scandalo a Salerno, locandina blasfema per pubblicizzare evento Lgbt

"Ultima cena" gay, locandina a Salerno (Facebook DiverCity)

“ULTIMA CENA” GAY: SCANDALO A SALERNO, LOCANDINA BLASFEMA PER LOCALE GAY (ULTIME NOTIZIE) - Questa sera a Salerno si terrà un evento gay organizzato dal gruppo DiverCity in un noto locale della città (Caffè Verdi): per pubblicizzarlo però è stato distribuito a macchia d’olio in tutta Salerno la locandina a dir poco eretica che ritraeva l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci notevolmente “rivisitata” con immagini di uomini nudi in effusioni e atteggiamenti omosessuali. Il Giovedì Santo, l’arrivo della Pasqua e la blasfemia di questa provocazione hanno fatto il resto: polemica scattata immediata, con il locale responsabili della locandina che ovviamente si difende. «La nostra attività è estranea alla comunicazione utilizzata per l’aperitivo del gruppo DiverCity di giovedì: eppure questa è una rivendicazione della totale libertà di espressione. Rispettiamo la laicità e la libertà di espressione di tutti e di tutte. Le nostre porte sono sempre aperte a tutti, senza distinzione di razza, sesso o religione», scrivono in una nota il locale che organizza la serata gay di questa sera. Invece che Cristo e gli Apostoli nell’immagine si vedono effusioni, uomini a torso nudo ed evidente ambiguità tra i festeggiamenti della Pasqua e quelli di un locale aperto alla comunità Lgbt. Inevitabili le polemiche, arrivate fin dalle prime ore della diffusione di questo volantino.

“ULTIMA CENA” GAY: SCANDALO A SALERNO, LOCANDINA BLASFEMA. LE REAZIONI E LE POLEMICHE (ULTIME NOTIZIE) - La “rissa” diventa subito politica e dopo l’immagine dell’Ultima Cena gaudi Salerno, con Forza Italia in prima linea contro l’accaduto: «Gli organizzatori non sono né blasfemi, né alternativi, ma semplicemente fuori luogo ed irriguardosi. La religione cristiana nulla ha da spartire con le istanze gender. Chiedere rispetto per la propria libertà vuole dire dare attenzione anche a quella degli altri», ricorda Fabio Mammone, vice coordinatore Fi a Salerno. Interviene anche il Popolo della Famiglia con il post su Facebook del membro Raffaele Adinolfi, «Mentre è ancora caldo il sangue dei Cristiani massacrati in Egitto per mano assassina, Salerno si prepara a fare strage di rispetto e buon gusto». Durissimo ancora il partito tra gli organizzatori del Family Day che prosegue nel contestare, «A noi del Popolo della Famiglia sembra che le immagini siano offensive. Sarebbe bello se proprietari e gestori annullassero la serata in segno di rispetto dell’intera comunità e delle sue tradizioni». Interviene invece in difesa degli organizzatori e del gruppo che ha promosso la locandina, DiverCity, anche l’Arcigay di Salerno, tramite una lunga nota su Facebook. «Chiediamo quindi da un lato il rispetto della libera espressione e dall’altro la tutela e la sicurezza dei momenti aggregativi della comunità LGBTI del territorio», e non solo, visto che dopo prosegue andando al cuore del problema. «Invitiamo infine la comunità LGBTI e a quanti hanno a cuore le libertà civili di questo territorio ad essere presente alla serata per ribadire ancora una volta la nostra presenza e i nostri diritti manifestando contro chi vorrebbe ridurci al silenzio e al Medioevo».

