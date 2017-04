ANTONELLA LETTIERI / I dubbi della sorella sulla moglie di Fuscaldo: “Lo sta coprendo” (ultime notizie)

Antonella Lettieri, ultime notizie

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: I RAPPORTI TRA LA VITTIMA E SALVATORE FUSCALDO - Sul lavoro degli inquirenti in merito al delitto di Antonella Lettieri, sembra essere calato il massimo riserbo, soprattutto dopo la decisione della procura di secretare gli atti di inchiesta. Ad oltre un mese dal delitto della commessa 42enne di Cirò Marina, massacrata all'interno della sua abitazione la sera dello scorso 8 marzo, gli interrogativi sono ancora tanti. Ci si domanda se l'assassino della donna sia realmente Salvatore Fuscaldo, come fortemente sostenuto dagli inquirenti che, a meno di una settimana dal delitto, hanno fermato ed arrestato l'uomo. Le voci in paese si sono subito diffuse e l'indiscrezione che tra la vittima e il suo vicino di casa, un bracciante agricolo 50enne, ci fosse una relazione segreta ha iniziato a fare il giro di Cirò Marina fino a finire al centro delle indagini che sin da subito avevano percorso la strada del delitto passionale.

A smentire una relazione tra Antonella Lettieri ed il suo presunto assassino, tuttavia, era stato lo stesso Fuscaldo dal carcere ma anche la moglie di quest'ultimo, Caterina, anche lei indagata a piede libero per il delitto dell'amica. Questo sarebbe anche l'unico aspetto che troverebbe d'accordo la sorella della commessa, Rita Lettieri, la quale è intervenuta alla trasmissione Quarto Grado per commentare la gravissima e ingiustificata perdita, negando al tempo stesso una relazione clandestina tra Antonella e Salvatore. La convinzione della sorella, tuttavia, sarebbe un'altra e se confermata dagli inquirenti potrebbe rappresentare un ulteriore colpo di scena nel caso di Cirò Marina che ha sconvolto l'intera comunità calabrese per la sua eccezionale efferatezza.

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: LA POSIZIONE DI CATERINA FUSCALDO, STA COPRENDO IL MARITO? - Le indagini sull'omicidio di Antonella Lettieri sin da subito hanno interessato i vicini di casa della vittima, i coniugi Fuscaldo. In loro la commessa 42enne aveva riposto tutta la sua fiducia, al punto da fornire le chiavi della sua abitazione e, stando ad alcune indiscrezioni, anche la custodia dei suoi soldi. Dopo l'arresto di Salvatore Fuscaldo, ritenuto l'assassino di Antonella Lettieri, i dubbi dei familiari della vittima si sono posati su quella famiglia, vicina di casa della commessa, e con la quale la stessa aveva condiviso numerosi momenti della sua vita. Oggi, come rivela Urban Post riportando quanto avvenuto nell'ultima puntata di Quarto Grado, Rita Lettieri, sorella della donna brutalmente uccisa, non avrebbe dubbi sul ruolo avuto nella vicenda da Caterina, moglie del presunto assassino: "Sta coprendo il marito", ha dichiarato. Parole durissime ma che confermerebbero i suoi dubbi sul fatto che la donna non potesse non sapere.

Impossibile, infatti, che Caterina non si fosse accorta delle macchie di sangue dell'amica Antonella poi rinvenute dagli inquirenti nell'auto del marito Salvatore Fuscaldo, così come pure le tracce ematiche rinvenute sugli scarponcini da cacciatore che i Ris hanno confermato essere dell'indagato. A insospettire ulteriormente la sorella di Antonella Lettieri sarebbero state anche le contraddizioni della donna che, ai microfoni della trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, avrebbe addirittura sminuito l'intensità della forte amicizia tra la sua famiglia e la vittima. In merito alla posizione della donna, questa sarebbe ancora al vaglio degli inquirenti. Gli stessi nei giorni scorsi hanno evidenziato i dubbi sulla presenza di un complice di Salvatore Fuscaldo, nei momenti del delitto della 42enne o in quelli immediatamente successivi.

