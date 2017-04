AUGURI BUONA PASQUA 2017/ Frasi e video: il segreto è coinvolgere i bambini

Buona Pasqua 2017: frasi auguri, eventi e sms

BUONA PASQUA 2017, FRASI AUGURI: LE IDEE PER CARTOLINE DIGITALI E DISEGNI - La macchina degli auguri per Pasqua si è messa in moto. Una frase, un'immagine divertente o un video spiritoso: sono tanti i modi per fare gli auguri a familiari, parenti, amici e colleghi di lavoro. Questa ricorrenza ha carattere religioso, ma ci sono tanti modi per non tradirne lo spirito originario. Potete spedire una cartolina digitale o cercare disegni, foto e video per scrivere un sms, mandare un messaggio di posta elettronica o augurare buona Pasqua via WhatsApp e Facebook. Quello che conta è scegliere le parole giuste da dedicare ai propri cari. Personalizzare i biglietti di auguri di Pasqua è semplice: basta individuare l'immagine giusta, scegliere una frase di accompagnamento. Potreste valutare anche immagini divertenti o citazioni di autori e personaggi famosi. I social media possono rivelarsi una fucina di idee: c'è Pinterest, ad esempio, dove sono pubblicati post con immagini delle decorazioni ideali per la Pasqua per proporre idee o dare consigli.

BUONA PASQUA 2017, FRASI AUGURI: LE IDEE PER COINVOLGERE I BAMBINI - Come augurare buona Pasqua in maniera originale ai cari? Non ci sono solo biglietti d'auguri: potreste realizzare un piccolo uovo di Pasqua o confezionare manualmente dei fiori. Potreste fare dei lavoretti di Pasqua una vera e propria tradizione, da condividere magari con i bambini. Le idee sono tante, così come sono molti i siti utili per trovarle. Pensiamo, ad esempio, a skuola.net, che propone una sezione ai docenti: lì si trovano link su lavoretti fai-da-te e sulle decorazioni per la Pasqua. In questo modo gli utenti possono cercare un'idea originale a seconda del destinatario. Un'ottima soluzione è rappresentata anche dal portale Maestra Mary, che propone giochi da fare con i bambini e lavoretti per Pasqua. Sono presenti idee simpatiche anche su Pianeta Donna, che offre anche delle piccole guide per realizzare un perfetto regalo pasquale o una decorazione anche con l'aiuto dei più piccoli, che potrebbero realizzare un lavoretto, ad esempio, per i nonni.

BUONA PASQUA 2017: FRASI AUGURI, IL MESSAGGIO DI MICHELLE HUNZIKER (FOTO) - Direttamente da Dubai gli auguri di buona Pasqua da Michelle Hunziker. La bella conduttrice televisiva si è concessa, infatti, una vacanza in occasione delle imminenti festività pasquali. «Buone feste», scrive su Instagram la moglie di Tomaso Trussardi, che ha pubblicato un selfie per i suoi fan. Visibilmente sorridente sotto il sole, Michelle Hunziker ha approfittato, dunque, dell'occasione per fare gli auguri di Pasqua. Non è ancora estate, ma la conduttrice ha dimostrato di essere già in forma e, quindi, ha superato senza problemi la prova costume. I follower l'hanno notato e, oltre a ricambiare gli auguri, le hanno fatto i complimenti per quella che sembra un'eterna giovinezza. Forse ha bisogno di un po' di abbronzatura, ma il mare le permetterà anche di ricaricare le pile. «Sono così felice! Finalmente mare!!!! Vi amooooooo! Buone feste !!!», ha scritto Michelle Hunziker nel post che potete visualizzare cliccando qui. (agg. di Silvana Palazzo)

