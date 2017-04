AUTOSTRADE A PASQUA 2017/ Traffico e viabilità: problemi in A1 (ultime notizie, oggi 13 aprile 2017)

Autostrade a Pasqua, bollettino trafficoFoto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 APRILE 2017). CONTINUE EVOLUZIONI IN VISTA DI PASQUA - Ovviamente si avvicina la Pasqua e aumentano anche le preoccupazioni legate al traffico e alle autostrade italiane. Sarà molto interessante andare a vedere come si comporteranno i flussi migratori che sono previsti per le giornate di venerdì, sabato e anche domenica. In molti lasceranno casa per sfruttare la possibilità di andare anche al mare laddove le previsioni del tempo lo permetteranno. Il problema maggiore è legato soprattutto al ritorno che vedrà moltissimi italiani tornare verso casa il lunedì sera e non scaglionati come nel caso della partenza. Proprio per lunedì è importante monitorare con attenzione quello che accadrà sulle autostrade anche per magari andare a studiare un percorso alternativo che possa portare magari anche, per i tragitti più brevi, ad evitare proprio le autostrade per paura di incorrere nelle code che potrebbero generarsi.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 APRILE 2017). VEICOLO IN AVARIA SULL'A1 FIRENZE-ROMA E PROBLEMI NELLA NOTTE - Nella notte ci sono stati problemi sulle autostrade italiane come sottolineato dal portale istituzionale Autostrade.it. Viene sottolineato infatti come sull'A1 Firenze-Roma si sia verificato traffico rallentato per la presenza di un veicolo in avaria. Il traffico si è verificato al chilometro 300.9 direzione Milano tra Incisa-Reggello e Firenze. La situazione è stata sicuramente controllata con attenzione e sempre con altrettanta rapidità sono entrati in servizio i mezzi di recupero e ordine delle autostrade italiane. Vedremo se la situazione sarà gestita e se nelle prime ore di questa mattina ci saranno dei problemi in merito. L'importante è andare a controllare il portale istituzionale per evitare che ci siano altri problemi in merito. Il sito infatti è aggiornato in tempo reale e ci saranno costanti situazioni da monitorare. Staremo a vedere quello che accadrà nella giornata di oggi giovedì 13 aprile 2017.

