CECENIA, CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER OMOSESSUALI: MANIFESTAZIONE A MILANO, PRESIDIO DAVANTI AL CONSOLATO RUSSO - La notizia dell'esistenza di un campo di concentramento per omosessuali in Cecenia ha scatenato l'indignazione del mondo intero, chiamato a fermare una persecuzione senza precedenti. Il giornale russo Novaya Gazeta ha raccontato di arresti indiscriminati e torture. Il gruppo "Sentinelli di Milano" ha organizzato un presidio davanti al consolato generale della Russia per martedì 18 aprile, invitando i cittadini a partecipare con un lumino, una candela o una torcia. «Portate qualcosa che dia luce a quanto sta succedendo lontano da noi, ma che ci riguarda tutti». Anche la politica si è mobilitata: il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, su Twitter ha scritto che la Farnesina ha attivato uffici per informazioni sulla situazione dei gay in Cecenia e sull'inaccettabile violazione dei diritti umani denunciata dal giornale in cui scriveva Anna Politkovskaja, l'oppositrice del regime di Vladimir Putin uccisa nel 2006. Alla Camera è stata depositata un'interrogazione per richiamare l'attenzione di Sergio Mattarella sulle notizie che arrivano dalla Cecenia. Leonardo Monaco e Yuri Guaiana dell'Associazione Certi Diritti hanno chiesto l'invio di osservatori internazionali e di concedere asilo ai sopravvissuti e alle vittime.

CECENIA, CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER OMOSESSUALI: ORGANIZZATO PIANO DI EVACUAZIONE - Il Russian Lgbt Network, l'unica rete russa di attivi pro-gay, ha organizzato un piano di evacuazione per gli omosessuali ceceni che rischiano di essere catturati o che sono sopravvissuti alle detenzioni nel campo di concentramento ceceno. In collaborazione con il movimento Lgbt All Out, ha lanciato una raccolta fondi per salvare questi uomini. La responsabile comunicazione Svetlana Zakharova ha chiesto alla Russia di intervenire «per impedire queste uccisioni e svolgere un'indagine adeguata». Matt Beard, direttore esecutivo di All Out, ha dichiarato: «Quello che sta accadendo in Cecenia è una vergogna». Poi ha evidenziato la necessità di mettere in salvo il maggior numero possibile di persone, prima che sia troppo tardi. in Russia però dal 2013 c'è una legge che vieta la "propaganda omosessuale", quindi chiunque parli in pubblico di diritti Lgbt in Russia rischia di essere denunciato con quest'accusa e di ricevere fino a 15mila euro di multa.

