DANIELA ROVERI/ Codognola, trovata traccia Dna sul volto della manager: si cerca un uomo (ultime notizie)

Daniela Roveri

DANIELA ROVERI, OMICIDIO CODOGNOLA: TROVATA TRACCIA DNA SUL VOLTO DELLA MANAGER (OGGI 13 APRILE 2017) - Svolta sul caso Daniela Roveri, la povera manager 48enne di Codognola (Bergamo) uccisa nell’androne del suo palazzo lo scorso 20 dicembre: la Polizia Scientifica, riportano i colleghi dell’Eco di Bergamo, hanno trovato una traccia di dna maschile su una guancia e su un dito della vittima. Secondo la dinamica dello stesso omicidio, con la Roveri che sarebbe stata sorpresa di spalle e uccisa con un unico fendente alla gola, le due tracce potrebbero essere assai importanti e appartenenti davvero al suo assassino: «Si tratta di un dna parziale, nel quale è stato individuato il cromosoma Y, relativo alla linea paterna», riportano le fonti investigative all’Eco di Bergamo. Svolta dunque investigativa che potrebbe portare nei prossimi giorni ad un nome specifico e super ricercato per l’omicidio misterioso della giovane manager bergamasca.

DANIELA ROVERI, OMICIDIO CODOGNOLA: DELITTO “LAMPO”, NESSUNA REAZIONE (OGGI 13 APRILE 2017) - Il delitto di Daniela Roveri è stato velocissimo, un “lampo” di morte che non ha lasciato scampo alla povera manager di Codognola: solo 14 minuti sono bastati al killer di Daniela Roveri per coglierla alle spalle, immobilizzarla e tagliarle la gola con un solo e violento fendente, al punto da averle reciso anche la carotide non permettendole così di urlare. Nelle scorse settimane si è dunque ipotizzato un omicidio efferato e portato a termine da mano esperta che non ha esitato neanche un secondo nella rapida azione omicida. Le ultime scoperte della scientifica hanno anche confermato che non vi sono ritrovabili profili genetici del materiale sotto le unghie di Daniela Roveri: non vi sarebbe dunque stata reazione alcuna, non ha avuto tempo la povera vittima. Nessuna traccia neanche sui capelli e sugli altri reperti piliferi che Daniela Roveri stringeva in una mano: non vi sono moventi, non vi sono ricercati ufficiali e l’unica prova resta quella traccia parziale annunciata oggi. Non è molto per un delitto che purtroppo è ancora assai lontano dalla soluzione.

