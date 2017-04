FRANCESCA BENETTI / Sono suoi i resti trovati a Cologno Monzese? (Pomeriggio 5)

Immagine di repertorio (LaPresse)

FRANCESCA BENETTI, IL CORPO MAI TROVATO: SUOI I RESTI TROVATI A COLOGNO MONZESE? - Di Francesca Benetti, ex insegnante di Cologno Monzese, non si hanno più notizie dal 4 novembre 2013. Negli ultimi giorni, Antonino Bilella, custode della Villa Adua a Potassa di Gavorrano, in provincia di Grosseto, è stato condannato anche in secondo grado alla pena dell'ergastolo per l'omicidio della donna, ma in merito al giallo potrebbe ora aprirsi una nuova pista. Come sappiamo, infatti, il corpo della vittima non fu mai ritrovato ma un recente ritrovamento di resti umani in un ex maneggio abbandonato in via Pietro Mascagni a Cologno Monzese, ha fatto riaccendere i riflettori sul caso di Francesca Benetti. La notizia è stata riportata dal quotidiano Corriere.it che rivela come la macabra scoperta sia stata eseguita nel primo pomeriggio dello scorso martedì dal cane di famiglia di coloro che vivono nella cascina ora ristrutturata, a ridosso dell'ex maneggio. Alcuni ragazzi, non vedendo tornare il cane, avrebbero lanciato l'allarme. Si tratta di uno scheletro quasi interamente composto e parzialmente vestito. Potrebbe essere quello di Francesca Benetti? Se ne parlerà nella puntata di oggi nel corso della trasmissione Pomeriggio 5.

Il dubbio è stato imminente, subito dopo il ritrovamento dei resti in un ex maneggio a Cologno Monzese: il pensiero è andato immediatamente all'ex insegnante scomparsa nel nulla. Si tratta di Francesca Benetti? In realtà, come rivela Corriere.it, lo scheletro sarebbe quasi certamente maschile, sebbene la certezza arriverà solo a breve, grazie alle analisi medico legali in corso. Alla luce dello stato in cui i resti sono stati rinvenuti, si suppone che il cadavere sia in quel posto da molto tempo. L'area del ritrovamento, infatti, sarebbe stata abbandonata da circa 20 anni. Tanti i dubbi da chiarire, a partire dal sesso che potrebbe così escludere la tesi iniziale legata alla scomparsa di Francesca Benetti. Giallo anche sull'età e sulle cause del decesso. Per le prime risposte occorrerà dunque attendere ancora alcuni giorni.

