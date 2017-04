Fidanzati al liceo, sposi a 80 anni/ Si ritrovano dopo 64 anni dal primo incontro, video

Fidanzati al liceo, sposi a 80 anni (Foto da Youtube)

FIDANZATI AL LICEO, SPOSI A 80 ANNI: LA STORIA DELLA COPPIA CHE SI E' RITROVATA DOPO 64 ANNI (OGGI, 13 APRILE 2017) - Hanno 80 anni e si sono sposati 64 anni dopo essersi incontrati la prima volta. I due novelli sposi si chiamano Jim Bowman e Joyce Kevorkian, e vivono a South Bend, in Indiana, negli Stati Uniti. Si erano conosciuti ed erano stato fidanzati quando frequentavano il liceo ma poi, dopo gli studi, si erano separati e mai più rivisti. Fino a poco tempo fa quando, rimasti entrambi vedovi, hanno ripreso a frequentarsi fino a decidere di diventare marito e moglie. La storia è stata raccontata dall'emittente tv Usa Abc News. Nel filmato si vede la coppia come è oggi e il giorno del loro matrimonio. Ma non solo. Nel servizio è infatti anche mostrata ai telespettatori una fotografia d'epoca, in bianco e nero, di quando Jim e Joyce erano fidanzati ai tempi del liceo. Dopo essersi lasciati sia l'uomo che la donna si sono sposati e hanno vissuto entrambi due lunghi matrimoni con i rispettivi coniugi: Jim Bowman è stato sposato per 58 anni mentre Joyce Kevorkian per 53.

Oltre a questo anche un'altra coincidenza accomuna la storia dei due: il fatto che entrambi abbiano perso i propri coniugi a causa di un ictus. Jim ha raccontato che "forse l'amore eterno esiste ed è il nostro. Anche dopo tutto questo tempo, quando ci siamo rivisti è scattato qualcosa". Così l'uomo ha deciso di chiedere alla donna che era stata il suo primo amore di sposarlo e Joyce ha detto di sì. "Be', penso sia una buona idea”, è stata la risposta della donna alla proposta di matrimonio. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

