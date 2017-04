IGOR VACLAVIC / Budrio, caccia al killer: nuovi avvistamenti e forze speciali al lavoro (ultime notizie)

Igor Vaclavic, ultime notizie

IGOR VACLAVIC, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: EVACUATA ZONA NEL FERRARESE, NESSUN RISULTATO - Proseguono le imponenti ricerche di Igor Vaclavic, il killer di Budrio scomparso nel nulla dopo l'uccisione della guardia venatoria di Campomaggiore, Valerio Verri. Anche il quarto giorno all'insegna della caccia all'uomo si è concluso senza alcun risultato apprezzabile e con tante domande: dove si trova il pericoloso assassino? Come rivela Il Fatto Quotidiano, al momento sembrerebbe essersi volatizzato, quasi certamente protetto da qualcuno, sicuramente introvabile. Mentre proseguono le operazioni da parte delle forze speciali, che stanno passando al setaccio tutti i casolari abbandonati del Ferrarese alla ricerca di "Igor il russo", il 41enne serbo dai mille volti e conosciuto anche come Ezechiele Norbert Feher, nella giornata di ieri è stata evacuata la zona "Piana cinque" tra Lavezzola e Campotto, nei pressi di Argenta da parte delle Forze dell'Ordine. Il messaggio agli agricoltori del posto è stato eloquente: "Interrompete il vostro lavoro e lasciate i campi e le vostre abitazioni". E' proprio in quell'area, infatti, che il killer di Budrio potrebbe aver trovato riparo.

Chi indaga è quindi convinto che Igor Vaclavic, ricercato anche in patria ed accusato di aver ucciso il barista Davide Fabbri e la guardia volontaria Valerio Verri a distanza di una settimana l'uno dall'altro, sia nascosto tra i canali di Marmorta e Campotto. Al fine di aiutare le forze speciali, in queste ore si sta facendo affidamento anche all'uso di droni e cani molecolari, con il proposito di non lasciare nulla di intentato e di riuscire a giungere anche in luoghi che l'occhio umano difficilmente potrebbe raggiungere. In particolare, il dubbio degli investigatori è che Igor Vaclavic possa usare i canali come sentieri. Un sospetto che sorge proprio dal lavoro dei cani molecolari impiegati nelle operazioni, i quali dopo aver fiutato gli abiti del killer lasciati in un Fiorino rubato, sembravano aver intrapreso la giusta via, prima di fermarsi proprio in riva ai corsi d'acqua.

IGOR VACLAVIC, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: LA TESTIMONIANZA DI UNA DONNA, USA I CORSI D’ACQUA COME SENTIERI? - Tanti avvistamenti - molti dei quali falsi -, qualche testimonianza interessante e tracce promettenti: nonostante questo, di Igor Vaclavic al momento non ci sarebbe alcuna traccia. Lo spiegamento di forze impegnato nelle ricerche dello spietato killer di Budrio è clamoroso anche se, dopo il quarto giorno di complesse operazioni, i risultati tardano ancora ad arrivare. Intanto, nella puntata di ieri di Chi l’ha visto, nella striscia quotidiana, è stata riportata proprio la testimonianza di una donna, che ha asserito di aver visto Igor passare davanti alla sua abitazione, mentre correva tra i campi. La donna chiaramente è riuscita a fornire solo una sommaria descrizione dell’uomo, definendolo “grande” e “vestito scuro”, mentre “camminava forte”. L’anziana testimone oculare si è immediatamente insospettita dando l’allarme al vicino di casa ma pochi istanti dopo l’uomo non era più visibile. La stessa trasmissione ha intervistato anche il proprietario del campo nel quale è stato avvistato Igor Vaclavic lo scorso lunedì mattina.

L’uomo è un cacciatore della zona ed ha asserito come le campagne limitrofe celerebbero mille posti ideali per trovare riparo e nascondiglio, anche alla luce della zona impervia, acquitrinosa a causa della presenza di molti fiumi e canali, oltre che di numerose case dismesse. “Se io fossi un fuggiasco troverei questo posto ideale per nascondersi”, ha commentato. Convinzione di chi sta eseguendo le ricerche del latitante è che Igor possa essere in grado di immergersi nei tanti canali tra Bologna e Ravenna per far disperdere le sue tracce, sapendo di essere seguito. Nella mattina di ieri, inoltre, è stata diffusa la notizia secondo la quale sarebbe stata rubata una piccola imbarcazione, poco più di una zattera, a un contadino della zona. Il dubbio è che sia stato proprio Igor a rubarla, sebbene non vi sia alcuna conferma a tal proposito.

