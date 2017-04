INCIDENTE STRADALE/ A1, Piacenza sud-Fidenza: tamponamento e 5 km coda (Ultime notizie oggi, 13 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE A1: TAMPONAMENTO TRA PIACENZA SUD E FIDENZA, 5 KM DI CODA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 APRILE 2017) - Autostrade per l'Italia segnala un incidente stradale questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna, tra Piacenza sud e Fidenza. Si è verificato un tamponamento tra due auto all'altezza del km 78: lo scontro ra i due veicoli è già stato risolto ma ha provocato rallentamenti al traffico in questo tratto autostradale con la formazione di una coda di 5 km. Per gli automobilisti in viaggio in queste ore sull'A1 Milano- Napoli si consiglia per chi è diretto a Bologna di uscire a Piacenza sud e rientrare, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, a Fidenza. Sul posto dell'incidente stradale sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.

L'Anas segnala poi in Calabria la sospensione per le festività pasquali dei lavori nella galleria Limina sulla strada statale 682 “Jonio- Tirreno” tra lo svincolo 'Limina' (escluso) al km 18,050 e le aree di servizio carburanti (escluse) al km 26,650 tra i territori comunali di Cinquefrondi e Mammola, in provincia di Reggio Calabria. I lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento dell'impianto elettrico e il ripristino dell'impianto di ventilazione all'interno della galleria saranno sospesi nei seguenti periodi: a partire dalle ore 22:00 del 15 aprile fino alle ore 06:00 del 19 aprile 2017; dalle ore 22:00 del 23 aprile fino alle ore 06:00 del 26 aprile 2017, e dalle ore 22:00 del 30 aprile fino alle ore 06:00 del 2 maggio 2017.

