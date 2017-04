Lidia Vivoli (da I fatti vostri)

LIDIA VIVOLI DENUNCIÒ L'EX VIOLENTO: HA GIURATO DI UCCIDERLA APPENA SARÀ LIBERO (NEMO - NESSUNO ESCLUSO) - Lidia Vivoli oggi sarà ospite di Nemo - Nessuno escluso, il programma condotto su Raidue da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Racconterà di come è riuscita a sopravvivere al tentativo di omicidio del suo ex compagno e del timore che la sua vita sia ancora in pericolo, visto che l'uomo uscirà presto dal carcere. Il suo incubo non ha fine: l'ex compagno, condannato a 4 anni e 6 mesi anche per sequestro di persona, ha giurato vendetta alla donna che lo ha denunciato. Il caso della 45enne palermitana è quello di un femminicidio mancato: il 25 giugno 2012 l'ex hostess di Wind Jet è stata quasi uccisa dall'ex compagno, che però se l'è cavata con una condanna piuttosto bassa grazie al patteggiamento. Da tempo la coppia stava attraversando una crisi: l'uomo era geloso di Lidia Vivoli, che tra l'altro lo manteneva. Quella notte fu aggredita con una padella di ghisa: gliela sferrò sulla testa, poi la colpì al ventre e alla coscia con le forbici. Riuscì a liberarsi promettendogli che non lo avrebbe denunciato, ma ha avuto il coraggio di farlo comunque.

LIDIA VIVOLI DENUNCIÒ L'EX VIOLENTO: L'APPELLO ALLE ISTITUZIONI (NEMO - NESSUNO ESCLUSO) - Ha lottato per resistere e sopravvivere, poi ha trovato il coraggio per andare dai carabinieri e raccontare tutte le violenze subite. La denuncia, però, non è servita a liberarsi totalmente da quell'incubo. Cinque mesi dopo l'arresto l'ex compagno di Lidia Vivoli ottenne i domiciliari e cominciò a mandarle messaggi su Facebook. Un giorno se lo ritrovò davanti e in quell'occasione le disse che gliel'avrebbe fatta pagare. Ora che sta per uscire dal carcere è ancor più comprensibile la paura della donna. Lidia Vivoli è terrorizzata all'idea che torni a cercarla per portare a termine quell'aggressione da cui riuscì a salvarsi. L'ex hostess, dunque, a Nemo lancerà l'ennesimo appello. In questi anni ha tenuto convegni e incontri per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza sulle donne, ma ora che il suo aguzzino sta per uscire dal carcere si sente abbandonata dallo Stato. Lidia Vivoli non conosce la data in cui l'ex compagno tornerà in libertà, quindi ha dovuto calcolarla da sola: prevede che torni libero tra maggio e giugno. Un'attesa angosciante. Ha chiesto aiuto alle istituzioni, ma i carabinieri le hanno detto che può solo avvisarli tempestivamente.

