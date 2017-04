Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 13 aprile: i numeri vincenti! (giovedì, conc 44/2017)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto si stanno per preparare a distribuire premi e quote in tutta l'Italia. Dal Nord al Sud del nostro Paese, ogni giocatore ha le medesime probabilità di vittoria. Lo dimostrano le vincite dell'ultimo appuntamento con il Lotto, che hanno inondato la provincia di Macerata con un bottino davvero succulento. Ci spostiamo fino a Cingoli, dove un fortunello è riuscito a realizzare una quaterna per un valore di 125 mila euro. La seconda vincita cade invece nella provincia di Viterbo: un fortunello di Montalto di Catro ha infatti indovinato una quaterna. In questo caso il premio è stato di 120 mila euro, mentre al terzo posto troviamo Roma, grazie ad un premio da 50 mila euro. Anche il 10eLotto è riuscito a premiare gli italiani con veri e propri tesori. A dirlo, ed anche a ragione, è un giocatore della provincia di Teramo, di Martinsicuro, che ha indovinato 9 numeri su 10 giocati con Opzione Oro. Il premio in questo caso è stato di circa 80 mila euro. Secondo posto sul podio della Sisal invece va a Moncalieri, nel torinese, dove è stata realizzata una vincita che sfiora i 32 mila euro. Vincita gemella anche nella provincia di Milano, a Sesto San Giovanni.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (13 APRILE 2017): LA SMORFIA - I numeri vincenti del Lotto ci riveleranno fra pochissimo quali saranno i vincitori di questo nuovo appuntamento con il gioco. La Sisal pretende solo che gli appassionati interessati a concorrere alla corsa a premi si premuniscano di una o più tagliandi registrati. Che la giocata venga fatta online o in ricevitoria ha poca importanza, ma cosa fare se non si hanno molte idee sui numeri da giocare? A rispondervi è come sempre la nostra Rubrica, ma non senza l'aiuto della smorfia napoletana. La news che abbiamo scelto per oggi ci porta dritti in India, dove molti bar hanno dovuto sottostare ad una legge particolare. Le autorità hanno imposto infatti che gli esercizi che vogliono vendere alcolici debbano trovarsi a 500 metri da superstrade e autostrade. Inutile dire quanti commercianti si trovino ora in crisi, ma a Kerala il titolare di un bar ha trovato il modo per raggirare la legge. Semplicemente posizionando un labirinto di fronte all'ingresso del suo locale, è riuscito a soddisfare il requisito di 500 metri previsti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bar, 16, la legge, 14, il raggiro, 30, il labirinto, 42, e la strada, 41. Come Numero Oro per quanti vogliono giocare al 10eLotto suggeriamo invece l'India, ovvero 7.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (13 APRILE 2017): LE QUOTE - 30,9 milioni di euro: questo il tetto raggiunto dal Jackpot dopo l'assenza dell'ultimo appuntamento del SuperEnalotto. Tanti giocatori sono già in prima fila, pronti ad aspettare il verdetto. Quali saranno i numeri vincenti? Intanto, continuano a festeggiare migliaia e centinaia di fortunelli che nel concorso precedente hanno conquistato le quote in palio. Si inizia con il 5, con un premio che supera gli 82 mila euro e destinato a due vincitori, mentre il 4+ si ferma a poco più di 46 mila euro, destinando il premio ad altri due giocatori. La quota del 3+ sale fino a 3.070 euro, conquistata da 88 appassionati, ma anche il 3 continua a salire, fermandosi a quota 461,41 euro. A centrare il bottino sono stati 409 vincitori. 30,70 euro per i vincitori del 3: in tutto i biglietti vincenti sono stati 17.177. Anche il 2 guadagna qualche punto, premiando 286.960 giocatori con 5,49 euro a testa. Le ultime tre quote SuperStar vengono guidate come sempre dal 2+, che ha donato i suoi 100 euro a 1.187 vincitori. 10 euro a ciascuno dei 7.531 appassionati che hanno realizzato l'1+, mentre lo 0+ è stato centrato da 17.493 giocatori, che conquistano quindi 5 euro cadauno.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (13 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Giocatori del SuperEnalotto a raccolta: il Jackpot verrà rimesso in palio nell'estrazione di questa sera! Ovviamente saranno tantissimi gli appassionati a volersi assicurare un posto in prima fila, ma quanti hanno già pensato a come spendere il montepremi? Di certo molti di meno, ma in questo caso ci pensa la nostra Rubrica. Che cosa ci propone oggi KickStarter? Per gli amanti del tempo, Monograph Watch sarà di sicuro un oggetto preziosissimo, in grado di indicare non solo l'ora, ma di fare le funzioni di una vera e propria agenda! Realizzato in Scandinavia grazie ad un progetto e tecnologia svizzera, Monograph Watch è un'idea di un Art Director giapponese, che ha voluto conferire al prezioso orologio la possibilità di immortalare qualsiasi momento semplicemente premendo un bottone. Il dispositivo comunica direttamente con una App installata sul nostro smartphone, che ci permetterà di categorizzare, selezionare e condividere tutte le nostre giornate. 185 mila euro è il goal da raggiungere in 28 giorni: un'impresa importante, ma non impossibile. Intanto, impostiamo la sveglia: pochi minuti ancora e scopriremo i numeri vincenti di oggi.

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

