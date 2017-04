Messa Cena Domini & Lavanda dei piedi/ Diretta streaming video: Papa Francesco tra i carcerati (Giovedì santo)

Papa Francesco, Lavanda dei Piedi (Foto: LaPresse)

LAVANDA DEI PIEDI & MESSA CENA DOMINI, GIOVEDÌ SANTO: DIRETTA STREAMING VIDEO, PAPA FRANCESCO NEL CARCERE DI PALIANO (OGGI 13 APRILE 2017) - Per il solenne Giovedì Santo, primo giorno del Triduo Pasquale, Papa Francesco ha deciso di celebrare il rito della Lavanda dei Piedi e della Messa in Cena Domini presso i detenuti del carcere di Palliano, in Provincia di Frosinone e diocesi di Palestrina. Una scelta come sempre destabilizzante, con Bergoglio che si “rifugia” ancora nelle carceri italiane provando ad arrivare agli “ultimi” della società, in posti anche piccoli e angusti, per portare il messaggio dell’umile e rivoluzionario gesto di Cristo verso i suoi discepoli con la Lavanda dei Piedi e la Messa in Cena Domini. Prosegue la tradizione delle carceri visitate dal Papa fin dal primo anno della sua elezione: Carcere minorile Casal del Marmo (2013), nel Centro Santa Maria della Provvidenza – Fondazione Don Gnocchi (2014), nel Carcere di Rebibbia (2015), nel C.A.R.A. Castel Novo di Porto (2016). Quest’anno l’onore tocca ai carcerati di Paliano con il vescovo e il cappellano del Carcere che si dicono meravigliati e sorpresi da questa scelta. «Non ci saranno autorità. Neppure io sarò presente – precisa il vescovo di Palestrina, Domenico Sigalini –. Sarà un pomeriggio dedicato tutto ai detenuti che il Papa ama e che sono alle prese con un percorso di ricostruzione della propria dignità. Del resto, come ha più volte detto Francesco, la prigione non può essere un luogo di degrado per le condizioni prive di umanità che talvolta si possono sperimentare ma di rieducazione e reinserimento sociale», scrive Avvenire sulle parole del presule. In questa struttura sono presenti in particolare modo collaboratori di giustizia e malati di tubercolosi: una scelta particolare, silenziosa, con il gesto del Papa in forma del tutto privata che vedrà coinvolti solo i detenuti e il loro bisogno uguale al nostro di essere accolti e coinvolti nella salvezza eterna promessa nella Pasqua del Signore.

LAVANDA DEI PIEDI & MESSA CENA DOMINI, GIOVEDÌ SANTO: DIRETTA STREAMING VIDEO, RITI E TRADIZIONE (OGGI 13 APRILE 2017) - Il Giovedì santo nella tradizione della Chiesa Cattolica prevede tre principali momenti che ogni anno vengono ripetuti per fare memoria dei momenti avvenuti durante il Triduo Pasquale che porta alla morte e resurrezione del Cristo. Una formula che invita ogni fedele al proprio compimento e preghiera silenziosa per avvicinarsi alla Pasqua del Signore, necessaria tanto 2000mila anni fa quanto oggi, con il mai domo desiderio di salvezza che la Chiesa pone nei “limiti” della resurrezione del Dio fattosi uomo. Al mattino del Giovedì Santo non viene celebrata l’Eucarestia nelle parrocchie ma solo nella Cattedrale dove ha luogo la Messa del Crisma: consacrazione degli Oli, rinnovamento delle promesse presbiteriani e benedizione di tutti Oli Santi che saranno usati durante l’anno per celebrare i Sacramenti. Per questo speciale momento ci sarà anche una diretta streaming video e tv con Papa Francesco che celebrerà il rito in San Pietro; secondo importante momento del Giovedì Santo è appunto la lavanda dei piedi che richiama alla memoria il gesto di totale umiltà del Cristo che poche ore prima del’Ultima Cena lava i piedi ai suoi discepoli. Si tratta di una sorta di anticipazione della stessa Pasqua, con Dio che si fa piccolo e a totale servizio dell’uomo per poterlo accogliere, salvare e prendersi le proprie colpe e sporcizie addosso. Terzo e ultimo momento del Giovedì Santo è rappresentato dalla Messa in Cena Domini dove viene ricordata e resa viva l’Ultima cena di Gesù con gli Apostoli prima di essere tradito e arrestato: si commemorano l'istituzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio Ministeriale. Dopo questa Messa l'Eucaristia viene riposta nell'Altare della Riposizione, dove rimarrà per l'adorazione dei fedeli al meno fino alla mezzanotte. Anche questo gesto verrà eseguito dal Papa oggi presso il carcere di Paliano, mentre alle ore 21 in tutte le parrocchie del mondo verrà celebrata la consueta Messa in Cena Domini, primo vero elemento sacro del Triduo Pasquale. Per tutta la giornata di Papa Francesco attraverso questo Giovedì Santo verrà seguito dalla diretta streaming video del centro Televisivo Vaticano, disponibile qui sotto nel video a fondo pagina.

© Riproduzione Riservata.