PRANZO DI PASQUA 2017/ Idee originali per il menù: dagli antipasti a base di uova alla carne d'agnello

Pranzo di Pasqua 2017, idee per il menù

PRANZO DI PASQUA 2017, IDEE PER IL MENÙ: DAGLI ANTIPASTI A BASE DI UOVA ALLA CARNE D'AGNELLO - Il pranzo di Pasqua si avvicina e cresce l'ansia per preparare un menù ricco e originale per i propri ospiti. Grande attenzione su primi, secondi e dolci, ma non vanno affatto trascurati gli antipasti. Sono tante le idee per prepararne con le uova, simbolo di questa festività. Ecco allora qualche ricetta per usare questo ingrediente della tradizione per preparare dei piatti innovativi. Potreste rivisitare, ad esempio, l'uovo in camicia: va bollito e condito poi dopo la cottura con spinaci e pomodorini cotto al forno. In alternativa c'è il soufflé al formaggio o muffin salati al prosciutto. Più semplice è la preparazione delle uova ripiene: dopo averle rese sode, tagliatele a metà e privatele dei tuorli, da sostituire con il composto di maionese, erba cipollina tritata e pepe. Altrettanto facile è la ricetta per preparare uova e avocado: tagliate quest'ultimo in quattro pezzi da inserire in 4 cocotte con l'uovo sgusciato e condito con sale, erba cipollina tritata e pepe fresco macinato; dovrete infornarlo e cuocerlo affinché diventi sodo e poi potrete servirlo.

PRANZO DI PASQUA 2017, IDEE PER IL MENÙ: L'ANALISI DI COLDIRETTI - La carne d'agnello è l'alimento tipico del pranzo di Pasqua: verrà, infatti, servita in più di una tavola su due tra case, ristoranti e agriturismi. Lo afferma un'analisi Coldiretti/Ixè, secondo cui il 12% degli italiani comprerà carne d'agnello direttamente del produttore, mentre solo il 6% non è interessato alla provenienza. Portare questa carne a tavola significa salvare quest'anno il lavoro di circa quattromila pastori terremotati, che non hanno abbandonato le aree colpite dal sisma. Per fare un buon acquisto e portare in tavola carne d'agnello di qualità potreste preferire quella a denominazione d'origine, garantita dai marchi di provenienza territoriale. In alternativa, rivolgetevi direttamente ai pastori. Sono circa 60mila gli allevamenti italiani di pecore e spesso sono concentrate nelle are più marginali del Paese. Il patrimonio è di 7,2 milioni di animali, che si trovano prevalentemente in Sardegna.

© Riproduzione Riservata.