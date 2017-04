PREVISIONI METEO A PASQUA 2017 / Giornata di sole con qualche precipitazione (ultime notizie, 13 aprile)

Previsioni meteo a Pasqua, Foto La Presse

PREVISIONI METEO A PASQUA, MALTEMPO: TEMPORALI NEI GIORNI DI FESTA (OGGI, 13 APRILE 2017) - Purtroppo quest'anno la Pasqua sul nostro paese sarà in parte condizionata dal maltempo. Le previsioni del tempo parlano di temporali a nord-est, centro e sud. Non c'è da disperare per tutti però perché alcune regioni si potranno definire ''più fortunate'' con i temporali che non dovrebbero colpirle in particolare. Bisogna però trovare comunque uno spunto di ottimismo da tutto questo per evincere che comunque il clima sarà abbastanza piacevole e anche laddove pioverà non ci saranno cali verticali delle temperature. Potrebbero esserci a partire dalla mattinata delle piogge su Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio invece la situazione peggiorerà anche su Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Un altro problema si manifesterà invece per quanto riguarda il vento, tirerà Maestrale un po' su tutti i bacini.

PREVISIONI METEO A PASQUA, MALTEMPO: GIORNATA DI SOLE CON QUALCHE PRECIPITAZIONE (OGGI, 13 APRILE 2017) - La giornata di oggi, giovedì 13 aprile 2017, dovrebbe essere comunque serena nonostante si stia avvicinando il maltempo. Si parte dalla mattinata quando ci sarà un po' di nebbia nella parte centrale del Piemonte e sulla capitale Roma. Le nubi saranno tutte localizzate soprattutto sul Veneto e sulla parte nord-est più in generale. Nel pomeriggio vedremo pioggia sul Trentino Alto Adige, alta Campania e nord della Calabria. Saranno comunque tutte situazioni ampiamente gestibili con nessun problema di grande rilievo. Staremo a vedere se si potrà superare questa giornata senza grandi conseguenze per i problemi appunto meteorologici. Le temperature minime saranno ancora una volta ad Aosta (otto gradi) e Potenza (nove). Le massime invece le andremo a trovare anche oggi sulla provincia di Bologna dove ci dovrebbero essere ventisei gradi. Di sicuro ci potremo godere una giornata ancora con indosso solo le mezze maniche, ma bisognerà stare attenti perché per i prossimi giorni è previsto il ritorno inatteso del maltempo

