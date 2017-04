Padre Hamel/ Il sacerdote sgozzato a Rouen durante la Messa sarà beatificato

Papa Francesco (Foto La Presse)

PADRE HAMEL, AVVIATO IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE PER IL SACERDOTE SGOZZATO A ROUEN (OGGI, 13 APRILE 2017) - E' stato avviato ufficialmente il processo di beatificazione per Padre Hamel, il sacerdote sgozzato il 26 luglio 2016 mentre celebrava la Messa nella chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray a Rouen, in Francia. Come riporta Avvenire, è stato il vescovo di Rouen Dominique Lebrun ha confermare oggi l'apertura ufficiale del processo di beatificazione già annunciato lo scorso 2 ottobre. Padre Hamel fu ammazzato da due giovani terroristi francesi di origini maghrebine nell'attentato rivendicato dal Daesh. Subito dopo la sua morte Papa Francesco aveva dichiarato riferendosi a Padre Hamel: ?“È un martire! E i martiri sono beati”. Per quanto riguarda l'apertura della causa di beatificazione il Pontefice ha permesso di derogare alla regola canonica che impone un tempo di almeno cinque anni prima di aprire l’iter: si tratta della stessa deroga che è stata utilizzata per Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. E' stato lo stesso Papa Francesco a comunicare la decisione anche per Padre Hamel.

Il Santo Padre aveva infatti spiegato durante la conferenza stampa nel volo di ritorno dal viaggio apostolico nel Caucaso: “Ho parlato con il cardinale Amato, che è il prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Faremo degli studi e lui darà la notizia ultima. Ma l’intenzione è andare su questa linea, fare le ricerche necessarie e vedere se ci sono le ragioni per farlo”. Dal Pontefice era quindi arrivato il via libera alla causa di beatificazione con il permesso di “cercare testimonianze per aprire il processo. Non perdere le testimonianze, questo è molto importante. Perché le testimonianze fresche, quello che ha visto la gente, poi con il tempo qualcuno muore, qualcuno si dimentica… e questo succede”.

