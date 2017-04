Parcheggia al posto dei disabili / Condannato automobilista per il reato di violenza privata

Parcheggia al posto dei disabili (Foto Pixabay)

PARCHEGGIA AL POSTO DEI DISABILI, LA CASSAZIONE CONDANNA UN AUTOMOBILISTA PER VIOLENZA PRIVATA (OGGI, 13 APRILE 2017) - Un automobilista è stato condannato per il reato penale di violenza privata per aver parcheggiato al posto dei disabili. Il caso, come riporta Il Giornale di Sicilia, è avvenuto a Palermo. Una donna disabile aveva denunciato un automobilista che aveva parcheggiato al posto macchina a lei assegnato. La controversia tra la donna e l'uomo è arrivata fino in Cassazione che ha emesso la sentenza di condanna: i giudici hanno stabilito che l'automobilista non ha commesso una semplice infrazione ma un reato penale. Il motivo? Il parcheggio era “espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute". La macchina è rimasta parcheggiata per alcune ore, prima delle 10:40 e fino alle 2 di notte, poi è stata rimossa dalla polizia municipale. Secondo i giudici della Corte di Cassazione se l'auto fosse stata parcheggiata in un posto generico per disabili, l'automobilista sarebbe stato solo multato. In questa circostanza invece "alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale" si è aggiunto "l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo”. La Corte di Cassazione ha anche rigettato, per mancanza di prove oggettive, il ricorso dell'automobilista che aveva sostenuto di non aver parcheggiato la macchina che era in uso al figlio e alla nuora.

Questa sentenza della Corte di Cassazione fa sicuramente discutere e arriva in un momento in cui le istituzioni siciliane sono al centro di varie polemiche proprio riguardo ai disabili. Nelle ultime settimane infatti in Sicilia è scoppiato il caso dell'assistenza 24 ore su 24 ai disabili, assegnata anche a quelli deceduti. Il caso più eclatante è quello di uno dei distretti del Comune di Palermo, Misilmeri, dove sono registrati più disabili gravi dell’intero Piemonte. Secondo i dati all’Assessorato alla Famiglia i disabili gravissimi non sono 110 ma 47 e 15 persone, inserite negli elenchi dai comuni, sono decedute.

